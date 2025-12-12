"Мороз по коже": женщина наткнулась на чердаке на жуткую находку (фото)

Женщина из Британии рассказала, что была шокирована, когда обнаружила в новом доме тревожный "секрет", о существовании которого она даже не догадывалась. В сети высказали ряд версий — от очевидных до действительно жутких.

По словам женщины, ее семья переехала в этот дом в ноябре, и они уже несколько раз поднимались на чердак, однако не замечали, что там скрыто нечто большее. Об этом она написала в заметке в Mumsnet.

Британка рассказывает, когда мастер пришел настроить интернет и попросил доступ к чердаку, он и нашел "тайную комнату". Мать троих детей призналась, что сразу почувствовала неприязнь к новому дому.

"Я видела такие посты и всегда думала — как можно не знать о такой комнате? Какого размера должен быть дом, чтобы в нем было секретное пространство?" — признается женщина.

Британка добавляет, что эта "очень жуткая комната", спрятанная в тылу чердака. Она расположена за низкой перегородкой, через которую надо перелезть, чтобы попасть внутрь.

Странная комната со стулом на горшке Фото: Daily Mirror

"Но вот супер жуткая комната. Скрытая в конце чердака, с ковром, обоями и даже точечными светильниками! И кресло посередине. Это странно", — говорит женщина.

Автор поста говорит, что там также есть несколько досок и коробок, которые выглядит как обычный чердак. Однако никто даже не видел той стены, а поднимались они только несколько раз.

"Сам дом имеет очень уютную атмосферу. Мы даже говорили, что наше предыдущее жилье имело странное ощущение тревоги. У нас двое маленьких детей и новорожденный — и они прекрасно привыкли к новому дому. Но эта комната меня даже отталкивает", — резюмирует британка.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту женщины, многие люди начали высказывать предположения относительно этой комнаты. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Да, это очень странно. Мне было бы интересно узнать, для чего ее использовали, особенно с тем креслом посередине";

"Ухх, аж мороз по коже";

"Это будто сцена из Сияния. Пожалуйста, не срывайте обои. Похоже, там что-то страшное за ними";

"Так начинаются фильмы ужасов...".

