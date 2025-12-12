"Мороз по шкірі": жінка наткнулася на горищі моторошну знахідку (фото)

Жінка з Британії розповіла, що була шокована, коли виявила у новому домі тривожний “секрет”, про існування якого вона навіть не здогадувалася. В мережі висловили низку версій — від очевидних до справді моторошних.

За словами жінки, її родина переїхала в цей дім у листопаді, і вони вже кілька разів піднімалися на горище, однак не помічали, що там приховано дещо більше. Про це вона написала в дописі в Mumsnet.

Британка розповідає, коли майстер прийшов налаштувати інтернет та попросив доступ до горища, він і знайшов "таємну кімнату". Мати трьох дітей зізналася, що одразу відчула неприязнь до нового будинку.

"Я бачила такі пости й завжди думала — як можна не знати про таку кімнату? Якого розміру має бути дім, щоб у ньому був секретний простір?" — зізнається жінка.

Британка додає, що ця "дуже моторошна кімната", захована в тилу горища. Вона розташована за низькою перегородкою, через яку треба перелізти, щоб потрапити всередину.

Дивна кімната зі стільцем на горщі Фото: Daily Mirror

"Але ось супер моторошна кімната. Прихована в кінці горища, з килимом, шпалерами й навіть точковими світильниками! І крісло посередині. Це дивно", — каже жінка.

Авторка посту каже, що там також є кілька дощок та коробок, які виглядає як звичайне горище. Однак ніхто навіть не бачили тієї стіни, а піднімалися вони лише кілька разів.

"Сам дім має дуже затишну атмосферу. Ми навіть говорили, що наше попереднє житло мало дивне відчуття тривоги. У нас двоє маленьких дітей і новонароджений — і вони чудово звикли до нового дому. Але ця кімната мене аж відштовхує", — резюмує британка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту жінки, багато людей почали висловлювати припущення щодо цієї кімнати. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Так, це дуже дивно. Мені було б цікаво дізнатися, для чого її використовували, особливо з тим кріслом посередині";

"Ухх, аж мороз по шкірі";

"Це ніби сцена з Сяйва. Будь ласка, не зривайте шпалери. Схоже, там щось страшне за ними";

"Так починаються фільми жахів…".

