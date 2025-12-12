Пара живет на острове посреди мегаполиса и ежедневно плавает на лодке (фото)

26-летняя Саша и ее парень 29-летний Мэтт живут на острове посреди британской столицы. Девушка признается, что жизнь в их уголке города кардинально отличается от того, чем живут другие жители Лондона.

Она говорит, что им с мужем приходится делать "сумасшедшие" вещи — садиться на лодку, чтобы вынести мусор или сбегать в магазин. Об этом сообщает What's The Jam.

"Мы даже не представляли, насколько сильно полюбим это место. Мы живем в однокомнатном бунгало, которое имеет все, что и "обычный" дом: скоростной интернет, канализацию и т.д.", — рассказала Саша.

Она добавляет, что у них нет даже моста, поэтому они пользуются небольшой моторной лодкой для дороги домой и обратно. Также сложностей добавляют типичные дела в быту — выбросить мусор, привезти домой продукты, наведаться в магазин.

"Такой образ жизни не для всех, он довольно безумный, но пока мы молоды, это делает каждый день настоящим приключением. зимы могут быть сложными, но летом нас будто балуют, потому что здесь невероятно тихо и спокойно. Мы не знаем, что ждет нас дальше — однажды мы можем проснуться и решить, что нам достаточно и хотим перемен", — говорит британка.

Пара планирует воспользоваться своим расположением на воде и на этой неделе (13 декабря) отправиться вниз по Темзе на лодке, которую переделали под "санки". Она оформлена как красные сани, украшена гирляндами и фигурами "оленей", которые якобы тянут ее вперед.

Свою акцию на два часа заплыва пара хочет сделать ради доброго дела — они собирают средства для Teenage Cancer Trust. Саша говорит, что эта благотворительность для нее важна, ведь наверняка каждый знает кого-то, кто пострадал от рака, поэтому сбор средств для такого значимого дела является "очень ценным".

"Я знала, что хочу сделать что-то очень веселое и позитивное, чтобы сотворить рождественское чудо. Мое сообщество следит за нашей историей с самого начала и было такой поддержкой, что я захотела сделать что-то, что точно заставит людей улыбнуться — и при этом собрать деньги для Teenage Cancer Trust. Реакция была невероятной — мне писали родители о том, как их дети ждут, чтобы увидеть Санту и лодку-сани", — говорит британка.

