Пара живе на острові посеред мегаполіса та щодня плаває човном (фото)

26-річна Саша та її хлопець 29-річний Метт живуть на острові посеред британської столиці. Дівчина зізнається, що життя в їх куточку міста кардинально відрізняється від того, чим живуть інші мешканці Лондона.

Вона говорить, що їм з чоловіком доводиться робити "божевільні" речі — сідати на човен, щоб винести сміття або збігати до магазину. Про це повідомляє What’s The Jam.

"Ми навіть не уявляли, наскільки сильно полюбимо це місце. Ми живемо в однокімнатному бунгало, яке має усе, що й "звичайний" будинок: швидкісний інтернет, каналізацію тощо", — розповіла Саша.

Вона додає, що в них немає навіть мосту, тому вони користуються невеликим моторним човном для дороги додому й назад. Також складнощів додають типові справи в побуті — викинути сміття, привезти додому продукти, навідатися в магазин.

"Такий спосіб життя не для всіх, він доволі шалений, але поки ми молоді, це робить кожен день справжньою пригодою.Зими можуть бути складними, але влітку нас ніби балують, бо тут неймовірно тихо та спокійно. Ми не знаємо, що чекає нас далі — одного дня ми можемо прокинутися й вирішити, що нам достатньо й хочемо змін", — каже британка.

Відео дня

Пара планує скористатися своїм розташуванням на воді й цього тижня (13 грудня) вирушити вниз Темзою на човні, який переробили під "санчата". Його оформлено як червоні сани, прикрашено гірляндами та фігурами "оленів", які нібито тягнуть його вперед.

Свою акцію на дві години запливу пара хоче зробити заради доброї справи — вони збирають кошти для Teenage Cancer Trust. Саша каже, що ця благодійність для неї є важливою, адже певне кожен знає когось, хто постраждав від раку, тому збір кошти для такої значущої справи є "дуже цінними".

"Я знала, що хочу зробити щось дуже веселе й позитивне, щоб створити різдвяне диво. Моя спільнота стежить за нашою історією від самого початку й була такою підтримкою, що я захотіла зробити щось, що точно змусить людей усміхнутися — і водночас зібрати гроші для Teenage Cancer Trust. Реакція була неймовірною — мені писали батьки про те, як їхні діти чекають, щоб побачити Санту та човен-сани", — говорить британка.

