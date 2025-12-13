Упивался "величием": как самый опасный маньяк в истории Украины 25 лет водил за нос следствие

Сергей Ткач был приговорен к пожизненному заключению в 2008 году за серию убийств, совершенных в нескольких регионах Украины, однако его дело вошло в историю прежде всего из-за масштабных судебных ошибок.

В декабре 2008 года суд признал Сергея Ткача, известного как "пологовский маньяк", виновным и приговорил к пожизненному заключению. Процесс стал не просто делом о серийных убийствах, а оголил масштабные проблемы украинской правоохранительной системы 1990-х и начала 2000-х годов. Следствие успело совершить много ошибок, из-за которых пострадали невиновные люди. Об этом в материале Фокуса.

Правоохранительным органам понадобилось не мало времени, чтобы поймать убийцу. Сергея Ткача задержали в его доме на окраине города Пологи в августе 2005 года. Ткач встретил оперативников словами: "Я ждал вас 25 лет".

Кто такой "пологовский маньяк"

Сергей Ткач родился в 1952 году в Киселевске, Кемеровской области, СССР, сейчас РФ. В разные годы он жил и совершал преступления на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областей. Жертвами серийного убийцы были в основном девочки от 8 до 17 лет. Его задержали в 2005 году, а в декабре 2008-го Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил Ткача к пожизненному лишению свободы.

По данным суда, вина Ткача была доказана как минимум в 29 эпизодах убийств, преимущественно несовершеннолетних. В отдельных публикациях фигурируют цифры 33 и 37 жертв. Разночтения объясняются тем, что часть эпизодов не была признана судом доказанной, несмотря на признательные показания самого обвиняемого. Об этом прямо сообщали украинские СМИ и представители суда.

Ткач говорил, что расправился с более 100 девушками, но суду удалось доказать от 33 до 37 убийств Фото: YouTube

Следствие указывало, что Ткач обладал знаниями в области криминалистики и ранее имел отношение к правоохранительным структурам, что позволяло ему годами избегать разоблачения и подстраиваться под методы оперативной работы.

Суд и приговор

Процесс над Ткачем длился несколько лет и сопровождался общественным резонансом. Суд признал его вменяемым и назначил пожизненное заключение — высшую меру наказания, предусмотренную украинским законодательством.

Международные издания также обратили внимание на это дело, подчеркивая, что оно стало одним из самых масштабных расследований о делах серийных убийц в Восточной Европе

В новостных сообщениях о последнем дне судебного процесса говорилось, что Ткач, который во время дачи показаний заявил, что убил до 80 или даже 100 человек, оставался бесстрастным, когда зачитывали приговор. Но он пообещал подать апелляцию. Суду удалось доказать от 33 до 37 убийств.

"Никому не удалось установить мотивы его действий. Сначала он говорил, что хочет отомстить женщинам за жестокое обращение со стороны своих жен. Затем объяснение свелось к простому сексуальному удовольствию. Дело в том, что мы просто не знаем, что побудило его совершить эти преступления", — заявлял судья Сергей Волошко после вынесения приговора, как сообщают украинские газеты.

Процесс над Ткачем длился несколько лет и сопровождался общественным резонансом Фото: Из открытых источников

Ткач работал в полиции Сибири и использовал свои профессиональные навыки, чтобы запутать следователей, часто совершая побеги по железнодорожным путям, обработанным смолой, чтобы сбить с толку поисковых собак.

После переезда в Украину он работал на различных должностях в угольных шахтах и ​​на промышленных предприятиях, а также был женат четыре раза. В своих показаниях он признал, что убийства, совершенные начиная с 1980 года, носили "животный" характер, но не дал никаких объяснений.

В 2018 году Сергей Ткач умер в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8, где отбывал срок. По сообщениям СМИ, на его похороны никто из родственников не приехал.

Темная сторона дела

Однако наиболее трагическим последствием преступлений Ткача стали ошибочные приговоры. В попытке остановить волну убийств следственные органы неоднократно задерживали и осуждали других людей, зачастую на основании выбитых признаний.

Одним из самых известных случаев стал суд над Максимом Дмитренко, который был осужден на 13 лет за убийство 17-летней девушки. Он провел за решеткой почти восемь лет, пока Сергей Ткач не признался в этом преступлении. Дмитренко был освобожден лишь в 2012 году.

Когда тюремные охранники пришли сообщить Максиму Дмитренко о его освобождении после семи лет заключения, он сначала им не поверил.

"Когда они пришли ко мне в камеру и сказали взять сумку, я спросил, куда меня ведут. Первые пять дней после освобождения из тюрьмы я был в таком оцепенении, что не понимал, что происходит", — рассказал Дмитренко в телефонном разговоре с Kyiv Post.

Фоторобот "пологовского маньяка" Фото: Из открытых источников

Другим примером стало дело Виталия Каира, осужденного за убийство 13-летней девочки. Он провел в тюрьме более четырех лет, прежде чем дело пересмотрели после признаний Ткача и результатов экспертиз.

Отдельные истории заканчивались еще трагичнее. СМИ писали о мужчине, обвиненном в убийстве собственной дочери, который покончил с собой в СИЗО, не выдержав давления и обвинений. Позже выяснилось, что преступление также совершил Ткач. Яков Попович, 14-летний подросток, был арестован прямо на уроках в школе за убийство родственницы. Он провел более 8 лет в тюрьме, прежде чем дело пересмотрели.

В материалах украинских и зарубежных СМИ бывшие осужденные рассказывали о пытках, избиениях и психологическом давлении, применявшихся для получения признаний. Людей заставляли подписывать показания, лишь бы прекратилось насилие. Родственники вспоминали, как годами пытались доказать невиновность близких, сталкиваясь с равнодушием системы. Их истории стали частью общественной дискуссии о необходимости реформы следственных органов и компенсаций для тех, кто был незаконно лишен свободы.

Психологический портрет преступника

Эксперты и журналисты, анализировавшие дело Сергея Ткача, относят его к типу так называемых "организованных" серийных преступников. Этот термин используется в криминальной психологии для описания людей, которые действуют не импульсивно, а продуманно, с заранее выстроенной моделью поведения.

Для Ткача были характерны хладнокровие, терпение и способность к длительному самоконтролю. Он не стремился к быстрой разрядке или хаотичным действиям, а, напротив, годами выстраивал собственную "рутинy", позволяющую ему оставаться незамеченным. В материалах следствия подчеркивалось, что он умел сливаться с окружающей средой и внешне не вызывал подозрений, что является типичной чертой для организованных преступников.

Отдельное внимание исследователи уделяют его отношению к правоохранительной системе. Ткач не просто избегал поимки, а воспринимал противостояние со следствием как форму интеллектуальной игры. В своих показаниях и разговорах с правоохранителями он демонстрировал презрение к оперативникам, подчеркивая, что годами "обыгрывал" систему и наблюдал, как вместо него арестовывали других людей. Это указывает на выраженное чувство превосходства и власти, которое для него было не менее важным, чем сами преступления.

За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка Фото: Из открытых источников

По мнению психологов, подобная позиция часто связана с антисоциальными чертами личности: отсутствием эмпатии, неспособностью сопереживать жертвам, склонностью рационализировать собственные действия и перекладывать ответственность. При этом Ткач не отрицал факты преступлений, но воспринимал их отстраненно, как набор эпизодов, а не как человеческие трагедии.

Важно и то, что суд признал Сергея Ткача полностью вменяемым. Это означает, что он осознавал характер своих действий, понимал их последствия и мог руководить своим поведением. Его преступления не рассматривались как результат психоза или утраты связи с реальностью. Напротив, речь шла о сознательном выборе и устойчивой модели поведения, сформированной на протяжении многих лет.

Отдельным фактором, повлиявшим на психологический портрет Ткача, эксперты называют его знание принципов работы следственных органов. Это усиливало чувство безнаказанности и подпитывало уверенность в собственной исключительности. Именно это сочетание — рациональность, холодный расчет и убежденность в интеллектуальном превосходстве — сделало его одним из самых опасных и трудноуловимых преступников своего времени.

