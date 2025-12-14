"Зарабатывают деньги во сне": миллионер рассказал, чему учит своих детей (фото)

Инвестор в недвижимость и миллионер Джонатан Санчес поделился принципами, которые, по его словам, помогают детям с раннего возраста формировать здоровое отношение к деньгам и финансовой свободе.

Санчес вместе с женой Жаклин основал бизнес в сфере недвижимости в 2019 году. Всего за первые 18 месяцев супруги начали получать около 4 тысяч долларов (более 168 тысяч гривен) пассивного дохода в месяц от аренды трех объектов, погасили долг в 250 тысяч долларов (примерно 10,5 млн гривен) и со временем увеличили свое состояние до миллиона долларов. Теперь предприниматель старается передать этот опыт своим детям простым и понятным языком. Об этом пишет Unilad.

Один из главных уроков, который Санчес объясняет детям, — идея пассивного дохода. По его словам, фраза о деньгах, которые "работают во сне", сразу захватывает детское воображение.

Мужчина объясняет, что это не магия, а эффект сложного процента и долгосрочные инвестиции, например в акции. Такой подход помогает детям понять, что деньги могут приносить доход сами по себе, если ими грамотно распоряжаться.

Санчес также подчеркивает важность финансовой "подушки безопасности". В семье поощряют привычку откладывать деньги на непредвиденные расходы. По словам предпринимателя, однажды его сын потерял зубной протез и сам предложил оплатить замену из своих сбережений. Родители, конечно, взяли расходы на себя, но использовали ситуацию как повод похвалить ребенка за ответственность и напомнить, зачем нужны накопления.

Санчес вместе с женой Жаклин основал бизнес в сфере недвижимости в 2019 году Фото: Instagram

"Вы не должны работать вечно"

Еще один важным принципом является стремление к финансовой свободе, а не к постоянному потреблению. Санчес говорит детям, что с ростом доходов возникает соблазн тратить больше, но настоящая свобода это возможность выбора.

По его словам, инвестиции и накопления сегодня позволяют не оказаться "в ловушке счетов" в будущем и дают ощущение контроля над собственной жизнью.

Когда дети хотят купить что-то дорогое, Санчес советует им сначала накопить нужную сумму, а не пользоваться кредитами. Такой подход, по его мнению, развивает дисциплину и самоконтроль. Иногда ожидание приводит к тому, что ребенок понимает, что вещь была не так уж нужна. А если желание остается, то покупка приносит гораздо больше радости, потому что достигнута собственными усилиями.

Ценить то, что заработано трудом

Предприниматель старается избежать у детей отношения к деньгам по принципу "легко пришло — легко ушло". Он отмечает, что все, что дается через усилия (будь то деньги, оценки или спортивные достижения) ценится гораздо выше.

По словам Санчеса, его дети бережнее относятся к вещам, на которые копили сами, потому что понимают, сколько труда стояло за этим результатом.

