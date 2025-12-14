"Заробляють гроші уві сні": мільйонер розповів, чого вчить своїх дітей (фото)

Інвестор у нерухомість і мільйонер Джонатан Санчес поділився принципами, які, за його словами, допомагають дітям з раннього віку формувати здорове ставлення до грошей і фінансової свободи.

Санчес разом із дружиною Жаклін заснував бізнес у сфері нерухомості 2019 року. Усього за перші 18 місяців подружжя почало отримувати близько 4 тисяч доларів (понад 168 тисяч гривень) пасивного доходу на місяць від оренди трьох об'єктів, погасило борг у 250 тисяч доларів (приблизно 10,5 млн гривень) та згодом збільшило свої статки до мільйона доларів. Тепер підприємець намагається передати цей досвід своїм дітям простою і зрозумілою мовою. Про це пише Unilad.

Один із головних уроків, який Санчес пояснює дітям, — ідея пасивного доходу. За його словами, фраза про гроші, які "працюють уві сні", одразу захоплює дитячу уяву.

Відео дня

Чоловік пояснює, що це не магія, а ефект складного відсотка і довгострокові інвестиції, наприклад в акції. Такий підхід допомагає дітям зрозуміти, що гроші можуть приносити дохід самі по собі, якщо ними грамотно розпоряджатися.

Санчес також наголошує на важливості фінансової "подушки безпеки". У родині заохочують звичку відкладати гроші на непередбачувані витрати. За словами підприємця, одного разу його син втратив зубний протез і сам запропонував оплатити заміну зі своїх заощаджень. Батьки, звісно, взяли витрати на себе, але використали ситуацію як привід похвалити дитину за відповідальність і нагадати, навіщо потрібні накопичення.

Санчес разом із дружиною Жаклін заснував бізнес у сфері нерухомості 2019 року Фото: Instagram

"Ви не повинні працювати вічно"

Ще один важливим принципом є прагнення до фінансової свободи, а не до постійного споживання. Санчес каже дітям, що зі зростанням доходів виникає спокуса витрачати більше, але справжня свобода це можливість вибору.

За його словами, інвестиції та накопичення сьогодні дають змогу не опинитися "в пастці рахунків" у майбутньому і дають відчуття контролю над власним життям.

Коли діти хочуть купити щось дороге, Санчес радить їм спочатку накопичити потрібну суму, а не користуватися кредитами. Такий підхід, на його думку, розвиває дисципліну та самоконтроль. Іноді очікування призводить до того, що дитина розуміє, що річ була не така вже й потрібна. А якщо бажання залишається, то покупка приносить набагато більше радості, бо досягнута власними зусиллями.

Цінувати те, що зароблено працею

Підприємець намагається уникнути в дітей ставлення до грошей за принципом "легко прийшло — легко пішло". Він зазначає, що все, що дається через зусилля (чи то гроші, чи то оцінки, чи то спортивні досягнення) цінується набагато вище.

За словами Санчеса, його діти дбайливіше ставляться до речей, на які збирали самі, бо розуміють, скільки праці стояло за цим результатом.

Раніше Фокус повідомляв, що наймолодший мільярдер розкрив свій секрет успіху. 22-річний засновник компанії Mercor Брендан Фуді стрімко увірвався до списку найбагатших людей, спростовуючи міф про те, що покоління Z не готове працювати до знемоги.

Також стало відомо, що уродженка Бразилії Луана Лопес Лара офіційно очолила світовий рейтинг наймолодших жінок-мільярдерок, які заробили статки власними силами. Раніше цей статус належав Кайлі Дженнер і Тейлор Свіфт.