Владелец 150-летнего дома услышал странные звуки и узнал, кто "поселился" внутри (видео)

Владелец 150-летнего дома в США слышал странные шумы в гараже уже несколько месяцев, но долго не мог понять их происхождение. В конце концов он решил проверить и был поражен своей находкой, как и пользователи сети.

Оказалось, что за отверстием оказалось пространство над подвесным потолком соседней комнаты, где поселилась пушистая. Об этом автор сообщения рассказал в Reddit.

Видео с пушистым стало вирусным — набрало более 18 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах видно, как из темного отверстия внезапно выскакивает пушистый, пытаясь схватить палочку, а затем мгновенно исчезает обратно в свое убежище.

Несмотря на то что животное пользуется лотком и ест оставленную пищу, оно остается почти неуловимым. Поэтому автор сообщения до сих пор думает о том, как вытащить четвероногого оттуда.

Пушистый и был тем самым жителем Фото: коллаж Фокус

"Я не могу выманить ее, что бы ни пробовал. Она спускается только тогда, когда в гараже никого нет. Как поймать ее, не травмируя?" — написал домовладелец.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи указывают владельцу на то, как себя вести с таким животным. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Если даже после нескольких дней кот не реагирует, то есть большая вероятность, что это дикое или не адаптированное социально животное";

"Поспрашивай соседей, почтальонов и других местных. Может, кто ищет кошку?";

"Я думаю, что стоит вызвать ветеринаров или зоологическую службу";

"Дух этого дома проявил себя";

"Думаю, что ты должен стать смотрителем этого животного, раз оно только на тебя реагирует".

