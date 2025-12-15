Власник 150-річного будинку почув дивні звуки і дізнався, хто "оселився" всередині (відео)

Власник 150-річного будинку в США чув дивні шуми в гаражі уже кілька місяців, але довго не міг зрозуміти їхнє походження. Зрештою він вирішив перевірити та був вражений своєю знахідкою, як і користувачі мережі.

Виявилося, що за отвором виявився простір над підвісною стелею сусідньої кімнати, де поселилася пухнаста. Про це автор допису розповів у Reddit.

Відео з пухнастим стало вірусним — набрало понад 18 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах видно, як із темного отвору раптово вискакує пухнастий, намагаючись схопити паличку, а потім миттєво зникає назад у своє сховище.

Попри те що тварина користується лотком і їсть залишену їжу, вона залишається майже невловимою. Тому автор повідомлення досі думає про те, як витягнути чотирилапого звідти.

Пухнастий і був тим самим мешканцем Фото: колаж Фокус

"Я не можу виманити її, що б не пробував. Вона спускається лише тоді, коли в гаражі нікого немає. Як упіймати її, не травмуючи?" — написав домовласник.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі вказують власнику на те, як себе поводити з такою твариною. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Якщо навіть після кількох днів кіт не реагує, то є велика ймовірність, що це дика або не адаптована соціально тварина";

"Попитай сусідів, листонош та іншими місцевих. Може, хто шукає кішку?";

"Я думаю, що варто викликати ветеринарів чи зоологічну службу";

"Дух цього будинку проявив себе";

"Думаю, що ти маєш стати доглядачем цієї тварини, раз вона тільки на тебе реагує".

