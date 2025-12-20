Запеченный картофель на праздники: шеф-повара раскрыли три простых секрета идеальной корочки (видео)
Рождественский стол трудно представить без запеченного картофеля, однако труднее всего достичь хруста и оригинального вкуса. Известные шеф-повара говорят, что главной проблемой и ошибкой является игнорирование ключевых принципов приготовления.
Кулинарные эксперты указывают три ключевых параметра, который принесут вам успех — правильный сорт картофеля, предварительное отваривание и высокая температура в духовке. Об этом сообщает The Daily Mail.
Шеф-повар Гестон Блюменталь добавляет, что идеальный печеный картофель должен быть мягким внутри и иметь настолько хрустящую оболочку, что он буквально "трещит, как стекло". Кроме того, снаружи картофель должен быть "нереально хрустящим", а внутри буквально таять во рту.
Итак, сначала следует выбрать несколько сортов картофеля. Кулинары советуют обращать внимание на сорт Maris Piper, ведь этот сорт содержит много крахмала.
Далее стоит картофель очистить и нарезать. Затем — варим в подсоленной воде, без уксуса или лимонного сока в течение 10 минут после того, как закипит вода.
Затем следует слить воду, хорошо встряхнуть клубень и избавиться от влаги. По словам шеф-повара, Ману Опоку именно влага и является причиной "плохой корочки" и хруста картофеля.
Следующим шагом будет покрытие картофеля слоем для создания желаемого эффекта хруста. Эксперты советуют обратить внимание на панировочные сухари или муку, а также на специи и приправы, как чеснок, розмарин, тимьян.
Последним элементом создания корочки после специй и покрытия картофеля будет наполнитель. В оригинальном рождественском рецепте эксперты советуют использоваться утиный или гусиный жир, которые стоит смешивать их с растительным или оливковым маслом.
Смесь нужно предварительно хорошо разогреть в форме для запекания — около 10 минут при 200°C. Картофель следует обвалять в жире перед запеканием и выкладывать так, чтобы куски не касались друг друга. Запекать стоит 20 минут, затем перевернуть и готовить еще 20-30 минут — и результат превзойдет все ожидания.
