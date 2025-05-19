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Еда

Вкусное на ужин: рецепт картофеля с сыром в духовке

картофель, картофель в духовке, еда
Фото: nataliia_zhuk_cooking

Если не знаете, что приготовить на ужин, порадуйте родных запеченным в духовке картофелем с сыром. Он получается очень сытным и вкусным.

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Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Картофель, запеченный в духовке с сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • масло – 50 гр;
  • паприка – 1 ч. л;
  • сушеный чеснок – 1 ч. л;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • твердый сыр – 100 гр;
  • сметана – 100 гр;
  • соус песто – 2 ч. л;
  • растительное масло – 50 мл;
  • зеленый лук.

Способ приготовления:

Небольшой картофель почистить, помыть, порезать пополам и переложить в миску.

Смешать 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешать и полить картофель.

Затем натереть на терке твердый сыр, посыпать им противень, застеленный пергаментом, и выложить на него картофель срезом вниз.

Сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке примерно 30 минут.

Пока запекается картофель, готовим соус: смешать сметану с песто и добавить мелко нарезанный зеленый лук.

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