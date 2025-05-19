Вкусное на ужин: рецепт картофеля с сыром в духовке
Если не знаете, что приготовить на ужин, порадуйте родных запеченным в духовке картофелем с сыром. Он получается очень сытным и вкусным.
Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.
Картофель, запеченный в духовке с сыром
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- масло – 50 гр;
- паприка – 1 ч. л;
- сушеный чеснок – 1 ч. л;
- соль и черный перец по вкусу;
- твердый сыр – 100 гр;
- сметана – 100 гр;
- соус песто – 2 ч. л;
- растительное масло – 50 мл;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
Небольшой картофель почистить, помыть, порезать пополам и переложить в миску.
Смешать 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешать и полить картофель.
Затем натереть на терке твердый сыр, посыпать им противень, застеленный пергаментом, и выложить на него картофель срезом вниз.
Сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке примерно 30 минут.
Пока запекается картофель, готовим соус: смешать сметану с песто и добавить мелко нарезанный зеленый лук.
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