Вкусное на ужин: рецепт картофеля с сыром в духовке

Если не знаете, что приготовить на ужин, порадуйте родных запеченным в духовке картофелем с сыром. Он получается очень сытным и вкусным.

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Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Картофель, запеченный в духовке с сыром

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

масло – 50 гр;

паприка – 1 ч. л;

сушеный чеснок – 1 ч. л;

соль и черный перец по вкусу;

твердый сыр – 100 гр;

сметана – 100 гр;

соус песто – 2 ч. л;

растительное масло – 50 мл;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Небольшой картофель почистить, помыть, порезать пополам и переложить в миску.

Смешать 50 мл масла, чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешать и полить картофель.

Затем натереть на терке твердый сыр, посыпать им противень, застеленный пергаментом, и выложить на него картофель срезом вниз.

Сверху картофель можно дополнительно смазать соусом. Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке примерно 30 минут.

Пока запекается картофель, готовим соус: смешать сметану с песто и добавить мелко нарезанный зеленый лук.

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