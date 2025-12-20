Запечена картопля на свята: шефкухарі розкрили три прості секрети ідеальної скоринки (відео)

Різдвяний стіл важко уявити без запеченої картоплі, однак найважче досягти хрумкоту та оригінального смаку. Відомі шеф-кухарі кажуть, що головною проблемою та помилкою є ігнорування ключових принципів приготування.

Кулінарні експерти вказують три ключові параметри, який принесуть вам успіх — правильний сорт картоплі, попереднє відварювання та висока температура в духовці. Про це повідомляє The Daily Mail.

Шеф-кухар Гестон Блюменталь додає, що ідеальна печена картопля має бути м’якою всередині й мати настільки хрумку оболонку, що вона буквально "тріщить, як скло". Крім того, ззовні картопля має бути "нереально хрумкою", а всередині буквально танути в роті.

Отож, спочатку слід обрати кілька сортів картоплі. Кулінари радять звертати увагу на сорт Maris Piper, адже цей сорт містить багато крохмалю.

Далі варто картоплю очистити й нарізати. Потім — варимо в підсоленій воді, без оцту чи лимонного соку протягом 10 хвилин після того, як закипить вода.

Потім варто злити воду, добре струсити бульбу та позбутися вологи. За словами шеф-кухаря, Ману Опоку саме волога і є причиною "поганої скоринки" та хрумкоту картоплі.

Наступним кроком буде покриття картоплі шаром для створення бажаного ефекту хрумкості. Експерти радять звернути увагу на панірувальні сухарі або борошно, а також на спеції та приправи, як часник, розмарин, чебрець.

Останнім елементом створення скоринки після спецій та покриття картоплі буде наповнювач. В оригінальному різдвяному рецепті експерти радять використатися качиний або гусячий жир, які варто змішувати їх із рослинною або оливковою олією.

Суміш потрібно попередньо добре розігріти у формі для запікання — близько 10 хвилин при 200°C. Картоплю слід обваляти в жирі перед запіканням і викладати так, щоб шматки не торкалися одне одного. Запікати варто 20 хвилин, потім перевернути й готувати ще 20–30 хвилин — і результат перевершить всі очікування.

