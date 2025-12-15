От роскоши до руин: мужчина показал заброшенный особняк 19 века, который называют "домом призраков"

В сербском городе Беочин находится один из заброшенных имений, который имеет запутанную и необычную историю. В течение лет подворье превратилось в руины, а сейчас это место считают паранормальной локацией.

Построенный особняк в конце 19 века скрывал необычное прошлое, а сейчас эту локацию часто кроме туристов посещают фанаты мистики. Один из исследователей показал свои кадры из поместья в посте в Reddit.

Замок был построен в 1890-х годах местным промышленником Эдуардом Эде Шпицером — одним из владельцев цементного завода в Беочине. Для проекта был приглашен известный венгерский архитектор Имре Штейндел, а здание сочетало архитектурные элементы романского, готического, ренессансного и барочного стилей, а также арт-нуво.

Семья Шпицеров проживала в замке до начала Второй мировой войны, но примерно в 1941 году была вынуждена покинуть Беочин и вернуться в Германию. После войны здание национализировали.

Вид на поместье спереди Фото: Reddit

В течение десятилетий сооружение использовалось для различных функций: здесь действовали школа, библиотека, дом культуры, штаб гандбольного клуба, радиостанция, даже ресторан. Но со временем замок пришел в упадок и был окончательно заброшен.

Местные жители с любовью и иронией называют замок "домом привидений". Из-за отсутствия окон и дверей, разрушенной крыши и обвалившейся лестницы сооружение сейчас в очень плохом состоянии и может рухнуть в любой момент.

Известное кресло в зале дома Фото: Reddit

Часть конструкций обвалилась после сильных дождей, а крыши лишь частично были усилены временной конструкцией. В 1997 году замок Шпицера официально признали культурным памятником, но даже под защитой государства реставрация так и не была проведена.

Несмотря на разрушения, замок многократно использовался как съемочная площадка для кино: здесь снимали как сербские, так и международные фильмы.

