Від розкоші до руїн: чоловік показав покинутий маєток 19 століття, який називають "домом привидів"

В сербському місті Беочин знаходиться один з покинутих маєтків, який має заплутану та незвичну історію. Протягом років обійстя перетворилося на руїни, а нині це місце вважають паранормальною локацією.

Збудований маєток наприкінці 19 сторіччя приховував незвичне минуле, а нині цю локацію часто крім туристів відвідують фанати містики. Один з дослідників показав свої кадри з маєтку в посту в Reddit.

Замок був побудований у 1890-х роках місцевим промисловцем Едуардом Еде Шпіцером — одним із власників цементного заводу в Беочині. Для проєкту був запрошений відомий угорський архітектор Імре Штейндел, а будівля поєднувала архітектурні елементи романського, готичного, ренесансного і барокового стилів, а також арт-нуво.

Родина Шпіцерів проживала в замку до початку Другої світової війни, але приблизно в 1941 році була змушена залишити Беочин і повернутися до Німеччини. Після війни будівлю націоналізували.

Відео дня

Вигляд на маєток спереду Фото: Reddit

Протягом десятиліть споруда використовувалася для різних функцій: тут діяли школа, бібліотека, будинок культури, штаб гандбольного клубу, радіостанція, навіть ресторан. Але з часом замок занепав і був остаточно покинутий.

Місцеві мешканці з любов'ю й іронією називають замок "будинком привидів". Через відсутність вікон і дверей, зруйнований дах та обвалені сходи споруда зараз у дуже поганому стані й може завалитися будь-коли.

Відоме крісло в залі будинку Фото: Reddit

Частина конструкцій обвалилася після сильних дощів, а дахи лише частково були підсилені тимчасовою конструкцією. У 1997 році замок Шпіцера офіційно визнали культурною пам'яткою, але навіть під захистом держави реставрація так і не була проведена.

Попри руйнування, замок багаторазово використовувався як знімальний майданчик для кіно: тут знімали як сербські, так і міжнародні фільми.

Раніше Фокус розповідав про те, як покинутий будинок у лісі лякає місцевих. За його словами, він виглядав так, ніби ще зовсім нещодавно тут мешкала велика, але природа не пошкодувала це місце.

Згодом стало відомо, що власнику люксового маєтку світить астрономічний штраф за "дурний вчинок". Виявилося, що він і дружина проігнорували заборону міських органів і знищили 20 дорослих кедрів, аби відкрити собі "кращий вид".