Чудом выжил: пушистый пережил "разборки" со стиральной машиной (видео)

В Китае домашний кот чудом выжил после того, как несколько минут провел в барабане работающей стиральной машины. Инцидент вызвал волну возмущения и дискуссий в соцсетях, потому что часть пользователей обвинила хозяйку в халатности.

Сама китаянка была шокирована, когда во время вынимания белья внезапно заметила своего кота внутри стиральной машины. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ролик в китайских соцсетях стал вирусным — собрал более 217 тысяч лайков и около 20 тысяч комментариев. Владелец котика из провинции Цзянсу говорит, что любимец по имени Цзиньтяо находился в барабане на протяжении всего цикла стирки, который длился более 10 минут.

На кадрах видно, как мокрый и дрожащий кот, еле держась на лапах, подходит к хозяйке. Его нос был ярко покрасневшим. Женщина призналась, что не решилась сразу взять животное на руки, поскольку не знала, нет ли серьезных травм.

Відео дня

Через два дня она снова начала публиковать видео, показав, что Цзиньтяо чувствует себя хорошо: он активен, подвижен и выглядит здоровым. По ее словам, кот отделался лишь незначительными повреждениями лап, а после того, как его вытерли и высушили, быстро оправился.

Хозяйка пообещала быть внимательнее при пользовании стиральной машиной в будущем. Однако это не уберегло ее от волны критики в интернете.

Реакция соцсетей

Некоторые пользователи обвинили женщину в жестоком обращении с животными и пренебрежении безопасностью. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Она вместо того, чтобы немедленно везти кота к ветеринару, начала снимать видео. Такому человеку нельзя доверять животных";

"Женщина правильно поступила, потому что без знаний о возможных внутренних травмах прикосновение к коту могло быть опасным;

"Всегда проверяйте барабан перед стиркой";

"Я всегда зову кота перед запуском машины и начинаю стирку только тогда, когда вижу его рядом".

Ранее Фокус рассказывал о том, как кот стал звездой интернета благодаря своей любознательности. Пользователи в сети отметили "великолепные навыки" кота по скалолазанию, а также были в восторге от любознательности пушистого, который изучал "специфику работы камеры наблюдения".

Впоследствии стало известно, что кот превратил посудомоечную машину в свое убежище. 38-летний Кал Винсент из Виктории (Канада) рассказал, что его кот постоянно ищет новые укромные места.