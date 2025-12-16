Дивом вижив: пухнастий пережив "розбірки" з пральною машиною (відео)

У Китаї домашній кіт дивом вижив після того, як кілька хвилин провів у барабані працюючої пральної машини. Інцидент викликав хвилю обурення та дискусій у соцмережах, бо частина користувачів звинуватила господарку у недбалості.

Сама китаянка була шокована, коли під час виймання білизни раптово помітила свого кота всередині пральної машини. Про це повідомляє South China Morning Post.

Ролик у китайських соцмережах став вірусним — зібрав понад 217 тисяч вподобайок і близько 20 тисяч коментарів. Власника котика з провінції Цзянсу говорить, що улюбленець на ім'я Цзіньтяо перебував у барабані протягом усього циклу прання, який тривав понад 10 хвилин.

На кадрах видно, як мокрий і тремтячий кіт, ледве тримаючись на лапах, підходить до господарки. Його ніс був яскраво почервонілим. Жінка зізналася, що не наважилася одразу взяти тварину на руки, оскільки не знала, чи немає серйозних травм.

Через два дні вона знову почала публікувати відео, показавши, що Цзіньтяо почувається добре: він активний, рухливий і виглядає здоровим. За її словами, кіт відбувся лише незначними ушкодженнями лап, а після того, як його витерли та висушили, швидко оговтався.

Господарка пообіцяла бути уважнішою під час користування пральною машиною в майбутньому. Проте це не вберегло її від хвилі критики в інтернеті.

Реакція соцмереж

Деякі користувачі звинуватили жінку у жорстокому поводженні з тваринами та нехтуванні безпекою. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Вона замість того, щоб негайно везти кота до ветеринара, почала знімати відео. Такій людині не можна довіряти тварин";

"Жінка правильно вчинила, бо без знань про можливі внутрішні травми дотик до кота міг бути небезпечним;

"Завжди перевіряйте барабан перед пранням";

"Я завжди кличу кота перед запуском машини та починаю прання лише тоді, коли бачу його поруч".

