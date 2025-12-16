"Была королевой": архивная находка раскрыла женщине неожиданную правду о ее бабушке (видео)

Американка Карли Венгел случайно наткнулась на налоговую декларацию своих бабушки и дедушки, заполненную более 70 лет назад. Она и пользователи сети не поверили тому, что они заметили в документах.

Женщина говорит, что одна строка в документе вызвала у нее настоящий шок и заставила задуматься, насколько сильно изменилась жизнь. Об этом она рассказала в своем TikTok.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 660 тыс. просмотров. Американка говорит, что перебирала старые вещи в арендованном складе, когда нашла коробку с документами на имя своей бабушки.

Там была целая кипа налоговых деклараций — от 1948 года и вплоть до начала 1990-х.Первым ее удивило то, что форма налоговой декларации почти не изменилась за десятилетия, а вторым — то, что декларация была оформлена на имя бабушки.

"Моя бабушка была королевой — именно она заполняла все документы и указала себя первой", — шутит Карли, добавив, что настоящий шок наступил, когда женщина внимательно прочитала цифры в декларации за 1949 год.

Відео дня

Выяснилось, что ее дедушка и бабушка, которые тогда жили в Сиэтле, работали вдвоем и не имели детей (так называемые DINK — double income, no kids), заработали за год $6054.

"Сложно поверить, что два человека могли прожить в Сиэтле на шесть тысяч долларов за год, даже если по тем временам это считалось нормальной суммой", — отметила Венгел.

С учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы примерно $82 тысячи (3,46 млн грн). Женщина говорит, что этот документ является физическим доказательством того, какой "была жизнь 70 лет назад".

"Сейчас выживать сложнее, чем в 1949-м. Образование было дешевле, не было такого уровня потребительства. Не существовало доставки еды, онлайн-шопинга, мгновенных покупок. Люди просто покупали меньше — и доллар имел значительно большую ценность", — резюмирует Венгел.

Реакция соцсетей

Для многих пользователей в соцсетях старая налоговая декларация стала окном в прошлое.

"Это были другие времена, поэтому ничего удивительного";

"Сейчас труднее заработать себе на жизнь, чем 70 лет назад";

"Я иногда смотрю на цены прошлого, и хочется плакать от увиденного";

"Явно что-то происходит не так, ведь работаем и работаем, а заработки как кот наплакал".

Ранее Фокус сообщал о том, как украинцы должны платить налоги даже с подарков. Соответствующие положения были закреплены в Налоговом кодексе еще в 2011 году и остаются в силе без послаблений — даже в условиях военного положения.

Впоследствии стало известно, что каждая семья в США должна 25 тысяч долларов. После того как билль Дональда Трампа был одобрен Конгрессом США после небольшой задержки, он имеет ряд проблемных мест по защите населения.