"Була королевою": архівна знахідка розкрила жінці несподівану правду про її бабусю (відео)

Американка Карлі Венгел випадково натрапила на податкову декларацію своїх бабусі та дідуся, заповнену понад 70 років тому. Вона та користувачі мережі не повірили тому, що вони помітили в документах.

Жінка каже, що один рядок у документі викликав у неї справжній шок і змусив замислитися, наскільки сильно змінилося життя. Про це вона розповіла у своєму TikTok.

Відео швидко стало вірусним, набравши понад 660 тис. переглядів. Американка говорить, що перебирала старі речі в орендованому складі, коли знайшла коробку з документами на ім'я своєї бабусі.

Там була цілий стос податкових декларацій — від 1948 року та аж до початку 1990-х.Першим її здивувало те, що форма податкової декларації майже не змінилася за десятиліття, а другим — те, що декларація була оформлена на ім'я бабусі.

"Моя бабуся була королевою — саме вона заповнювала всі документи та вказала себе першою", — жартує Карлі, додавши, що справжній шок настав, коли жінка уважно прочитала цифри в декларації за 1949 рік.

З'ясувалося, що її дідусь і бабуся, які тоді жили в Сіетлі, працювали удвох і не мали дітей (так звані DINK — double income, no kids), заробили за рік $6054.

"Складно повірити, що двоє людей могли прожити в Сіетлі на шість тисяч доларів за рік, навіть якщо на ті часи це вважалося нормальною сумою", — зазначила Венгел.

З урахуванням інфляції ця сума сьогодні становила б приблизно $82 тисячі (3,46 млн грн). Жінка говорить, що цей документ є фізичним доказом того, яким "було життя 70 років тому".

"Зараз виживати складніше, ніж у 1949-му. Освіта була дешевшою, не було такого рівня споживацтва. Не існувало доставки їжі, онлайн-шопінгу, миттєвих покупок. Люди просто купували менше — і долар мав значно більшу цінність", — резюмує пані Венгел.

Реакція соцмереж

Для багатьох користувачів у соцмережах стара податкова декларація стала вікном у минуле.

"Це були інші часи, тому нічого дивного";

"Зараз важче заробити собі на життя, ніж 70 років тому";

"Я інколи дивлюся на ціни минулого, і хочеться плакати від побаченого";

"Явно щось відбувається не так, адже працюємо і працюємо, а заробітки як кіт наплакав".

Раніше Фокус повідомляв про те, як українці мають платити податки навіть із подарунків. Відповідні положення були закріплені в Податковому кодексі ще 2011 року і залишаються чинними без послаблень — навіть в умовах воєнного стану.

Згодом стало відомо, що кожна сім'я у США винна 25 тисяч доларів. Після того як білль Дональда Трампа був схвалений Конгресом США після невеликої затримки, він має низку проблемних місць щодо захисту населення.