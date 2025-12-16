Женщина заехала на авто прямо в бассейн вместе с 5-летней дочерью из-за курьезной ошибки (фото)

Во Франции произошло чрезвычайное происшествие. Женщина заехала автомобилем прямо в крытый бассейн, пробив стеклянную стену спорткомплекса. На момент инцидента в салоне была ее 5-летняя дочь.

По информации властей города Ла-Сьота на юге страны, 38-летняя женщина пыталась развернуться на парковке возле муниципального бассейна имени Поля Элюара, но врезалась в стеклянную перегородку здания и съехала прямо в бассейн. Об этом сообщает издание La Provence.

На обнародованных после аварии фото видно, как автомобиль Jaguar XF лежит на дне 25-метрового бассейна под дорожками для плавания, с открытой задней дверью и сработанной подушкой безопасности. Также зафиксированы серьезные повреждения стеклянной стены спортивного центра.

Женщина не смогла развернуться на парковке Фото: Facebook

К счастью, в момент аварии в бассейне находились двое спасателей. Вместе со случайным свидетелем они немедленно бросились в воду и вытащили женщину и ребенка из автомобиля.

Відео дня

"Благодаря быстрому вмешательству спасателей пассажиров удалось оперативно эвакуировать. Погибших нет", — сообщили представители муниципалитета в Facebook.

Спорткар оказался на дне бассейна Фото: Facebook

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, а также национальная и муниципальная полиция, которые обеспечили безопасность территории. Хотя женщина и ее дочь не получили серьезных физических травм, их доставили в больницу. По словам медиков, обе находились в состоянии сильного шока.

Местные власти сообщили, что, по предварительным данным, водитель могла перепутать педаль газа с тормозом. Сам бассейн будет закрыт на несколько недель — на время эвакуации автомобиля из воды и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчина проснулся и обнаружил возле дома 135-метровый корабль. Житель Норвегии Йохан Хельберг начал утро, встретив неожиданного "гостя".

Впоследствии стало известно, что хаски за рулем спровоцировал ДТП в мегаполисе. В индийском мегаполисе Мумбаи произошла огромная пробка посреди одной из оживленных дорог, а когда свидетели решили записать виновника на видео, то не поверили своим глазам.