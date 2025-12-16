Жінка заїхала на авто прямо в басейн разом із 5-річною донькою через курйозну помилку (фото)

У Франції сталася надзвичайна подія. Жінка заїхала автомобілем прямо в критий басейн, пробивши скляну стіну спорткомплексу. На момент інциденту в салоні була її 5-річна донька.

За інформацією влади міста Ла-Сьота на півдні країни, 38-річна жінка намагалася розвернутися на парковці біля муніципального басейну імені Поля Елюара, але врізалася у скляну перегородку будівлі та з’їхала просто прямо в басейн. Про це повідомляє видання La Provence.

На оприлюднених після аварії фото видно, як автомобіль Jaguar XF лежить на дні 25-метрового басейну під доріжками для плавання, з відчиненими задніми дверцятами та спрацьованою подушкою безпеки. Також зафіксовано серйозні пошкодження скляної стіни спортивного центру.

Жінка не змогла розвернутися на парковці Фото: Facebook

На щастя, в момент аварії в басейні перебували двоє рятувальників. Разом із випадковим свідком вони негайно кинулися у воду та витягли жінку й дитину з автомобіля.

Відео дня

"Завдяки швидкому втручанню рятувальників пасажирів вдалося оперативно евакуювати. Загиблих немає", — повідомили представники муніципалітету у Facebook.

Спорткар опинився на дні басейна Фото: Facebook

На місце події оперативно прибули пожежники, а також національна й муніципальна поліція, які забезпечили безпеку території. Хоча жінка та її донька не зазнали серйозних фізичних травм, їх доправили до лікарні. За словами медиків, обидві перебували у стані сильного шоку.

Місцева влада повідомила, що, за попередніми даними, водійка могла переплутати педаль газу з гальмом. Сам басейн буде закритий на кілька тижнів — на час евакуації автомобіля з води та відновлення пошкодженої інфраструктури.

