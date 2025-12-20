Редкие и забытые: блогер показал самый большой заброшенный ангар поездов в Европе (фото, видео)

Блогер из США известный под ником UrbexAshton решил вместе с командой проникнуть за заброшенный объект в Бельгии. Именно там он обнаружил заброшенный ангар, где хранились поезда из разных стран Европы.

По словам американца, им пришлось действовать довольно осторожно, ведь они фактически незаконно проникли на территорию ангара. Об этом они рассказали в видео в YouTube.

Блогер говорит, что они увидели разнообразные машины — от исторических 19 века до современных ICE в этом ангаре. Также американец и его команда показали разнообразные поезда из разных стран, которые оказались на этой свалке истории.

Сами машины и вагоны покрыты ржавчиной, граффити и пылью, а некоторые из них — частично разобраны или повреждены. По словам исследователя, ангар когда-то служил ключевым железнодорожным узлом, где хранили и обслуживали подвижной состав.

Блогер показал уникальные паровозы более 100 летней давности Фото: Instagram

Со временем объект потерял свое значение — часть маршрутов закрыли, инфраструктуру оптимизировали, а само здание просто оставили на произвол судьбы. Сегодня это пространство выглядит как музей индустриальной эпохи, застывший во времени.

Внутри ангара стоят целые ряды поездов, которые больше никогда не выйдут на рельсы. Также здесь видны обломки оборудования, старые сигнальные элементы и следы многолетнего присутствия исследователей и уличных художников.

Сейчас ангар постепенно разрушается Фото: Instagram

Блогеры говорят, что здесь сосредоточены десятки единиц подвижного состава, что делает локацию уникальной не только для Бельгии, но и для всей Европы. В то же время они отмечают, что посещение таких мест может быть опасным из-за аварийного состояния зданий, обвалов и наличия охраны.

