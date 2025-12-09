Под водой нашли нетронутое судно: находка может изменить историю (фото)

В темных глубинах озера Онтарио (США, Канада) водолазная команда случайно наткнулась на историческую находку. Под водой они заметили идеально сохранившуюся двухмачтовую шхуну, стоящую на дне и почти не тронутую временем.

Для Великих озер, где большинство кораблей веками разрушались штормами и течениями, такая сохранность считается невероятной редкостью. Об этом пишет Popular Mechanics.

Пять опытных дайверов опускались к предполагаемым обломкам судна Rapid City, затонувшего в 1917 году. Но то, что они увидели внизу, оказалось значительно старше того, что они ожидали увидеть. Судно полностью сохранило форму, а обе мачты стояли вертикально.

Президент Подводного совета Онтарио Хейсон Чак признался, что команде понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, потому что корабль, который не сломан, не поврежден якорями, не сбит современными лодками и даже не потревожен водолазами считает очень редкой находкой.

Судно стремительно разрушают моллюски Фото: Instagram

Шхуна может быть на 100 лет старше

Предварительное обследование указывает, что судно относится не к концу XIX века, а к первой половине XIX столетия. Об этом говорит канатный тип такелажа, а не металлический, который появился после 1850-х годов.

Дополнительные признаки:

отсутствует штурвал на кормовой палубе;

ранняя конструкция брашпиля;

нет швертовой лебедки, ставшей стандартом для Великих озер в середине XIX века.

Археологи считают, что это может быть уникальной находкой, о которой сохранилось крайне мало документации. Однако не все эксперты спешат объявлять ее сенсацией. Некоторые отмечают, что для точного датирования нужно сравнить конструкции с редкими сохранившимися чертежами тех лет.

Исследователи также предупреждают, что судно стремительно разрушают моллюски, покрывающие его сплошным слоем.

Команда планирует продолжить исследование: измерения корпуса, фотосъемка, анализ древесины. Все это поможет установить точный возраст и происхождение шхуны. Если судно действительно построено между 1800 и 1850 годами, это станет одной из самых важных находок за всю историю исследований Великих озер, эпохи, чьи корабли почти полностью исчезли без следа.

