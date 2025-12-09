Під водою знайшли судно в ідеальному стані: знахідка може змінити історію (фото)

У темних глибинах озера Онтаріо (США, Канада) водолазна команда випадково натрапила на історичну знахідку. Під водою вони помітили ідеально збережену двощоглову шхуну, що стоїть на дні і майже не зворушена часом.

Для Великих озер, де більшість кораблів століттями руйнувалися штормами і течіями, таке збереження вважається неймовірною рідкістю. Про це пише Popular Mechanics.

П'ять досвідчених дайверів опускалися до ймовірних уламків судна Rapid City, затонулого 1917 року. Але те, що вони побачили внизу, виявилося значно старшим за те, що вони очікували побачити. Судно повністю зберегло форму, а обидві щогли стояли вертикально.

Президент Підводної ради Онтаріо Хейсон Чак зізнався, що команді знадобилося кілька хвилин, щоб прийти до тями, бо корабель, не зламаний, не пошкоджений якорями, не збитий сучасними човнами і навіть не потривожений водолазами, вважає дуже рідкісною знахідкою.

Судно стрімко руйнують молюски Фото: Instagram

Шхуна може бути на 100 років старшою

Попереднє обстеження вказує, що судно належить не до кінця XIX століття, а до першої половини XIX століття. Про це свідчить канатний тип такелажу, а не металевий, який з'явився після 1850-х років.

Додаткові ознаки:

відсутній штурвал на кормовій палубі;

рання конструкція брашпіля;

немає швертової лебідки, що стала стандартом для Великих озер у середині XIX століття.

Археологи вважають, що це може бути унікальною знахідкою, про яку збереглося вкрай мало документації. Однак не всі експерти поспішають оголошувати її сенсацією. Деякі зазначають, що для точного датування потрібно порівняти конструкції з рідкісними збереженими кресленнями тих років.

Дослідники також попереджають, що судно стрімко руйнують молюски, які покривають його суцільним шаром.

Команда планує продовжити дослідження: вимірювання корпусу, фотозйомка, аналіз деревини. Усе це допоможе встановити точний вік і походження шхуни. Якщо судно справді побудоване між 1800 і 1850 роками, це стане однією з найважливіших знахідок за всю історію досліджень Великих озер, епохи, чиї кораблі майже повністю зникли без сліду.

