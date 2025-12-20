Рідкісні та забуті: блогер показав найбільший покинутий ангар потягів у Європі (фото, відео)

Блогер зі США відомий під ніком UrbexAshton вирішив разом з командою проникнути за покинутий об'єкт у Бельгії. Саме там він виявив покинутий ангар, де зберігалися потяги з різних країн Європи.

За словами американця, їм довелося діяти доволі обережно, адже вони фактично незаконно проникли на територію ангара. Про це вони розповіли у відео в YouTube.

Блогер говорить, що вони побачили різноманітні машини — від історичних 19 сторіччя до сучасних ICE в цьому ангарі. Також американець та його команда показали різноманітні потяги з різних країн, які опинилися на цьому звалищі історії.

Самі машини та вагони вкриті іржею, графіті та пилом, а деякі з них — частково розібрані або пошкоджені. За словами дослідника, ангар колись слугував ключовим залізничним вузлом, де зберігали й обслуговували рухомий склад.

Відео дня

Блогер показав унікальні паротяги понад 100 річної давнини Фото: Instagram

З часом об'єкт утратив своє значення — частину маршрутів закрили, інфраструктуру оптимізували, а саму будівлю просто залишили напризволяще. Сьогодні цей простір виглядає як музей індустріальної епохи, застиглий у часі.

Всередині ангара стоять цілі ряди поїздів, що більше ніколи не вийдуть на рейки. Також тут видно уламки обладнання, старі сигнальні елементи та сліди багаторічної присутності дослідників і вуличних художників.

Наразі ангар поступово руйнується Фото: Instagram

Блогери кажуть, що тут зосереджено десятки одиниць рухомого складу, що робить локацію унікальною не лише для Бельгії, а й для всієї Європи. Водночас вони відзначають, що відвідування таких місць може бути небезпечним через аварійний стан будівель, обвали та наявність охорони.

Раніше Фокус розповідав про те, як блогер пірнув за каблучкою, але знайшов захований "скарб". Тіктокер, на ім'я Колті, який знайшов замкнену металеву коробку на дні озера, хотів допомогти своїй подрузі знайти прикрасу.

Згодом стало відомо, що водолази випадково виявили рідкісне судно. Під водою вони помітили ідеально збережену двощоглову шхуну, що стоїть на дні та майже не змінила свого положення з часу затоплення.