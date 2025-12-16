Турист оказался на волоске от смерти: все из-за "красивого фото" опасного животного (видео)

72-летний британский писатель, турист и историк Энди Макконнелл рассказал, что едва не оказался на грани жизни и смерти. Снимая одно местное животное на Филиппинах, он не догадывался об опасности.

О своем жутком приключении он узнал уже после того, как опубликовал кадры с контактом с опасным обитателем моря в соцсетях. Об этом сообщает LadBible.

Сейчас мужчина находится на Филиппинах, где документирует свое путешествие — от экзотических ландшафтов до встреч с дикими животными. Именно там он и пережил то, что впоследствии назвал "неосознанным приближением к смерти".

10 декабря господин Макконнелл опубликовал видео с утренней прогулки по пляжу, где показал существо, которое сначала считал "маленьким осьминогом". По его словам, группа местных детей передавала его из рук в руки, а затем отпустила в каменистую лужу у моря.

Увидев это, турист решил повторить их действия и взять существо в руки. Он говорит, что даже не подозревал, что имеет дело с одним из самых ядовитых морских животных на планете.

Выяснилось, что это был синекольчатый осьминог, укус которого может убить человека за считанные минуты. Особая опасность заключается в том, что укус часто безболезненный, и пострадавший может не понять, что яд уже попал в организм.

Турист держал в руках одно из самых ядовитых существ в мире Фото: из открытых источников

Австралийский институт морских наук объясняет, что в слюнных железах этого животного живут бактерии, которые производят тетродотоксин — чрезвычайно сильный и быстродействующий яд, который парализует нервную систему и может быть смертельным.

Сам господин Макконнелл признался, что осознал опасность только после того, как видео стало вирусным. Автор ролика говорит, что когда он об этом узнал, то понял, что ему невероятно повезло.

"Путешествовать по миру в одиночестве, за 11 тысяч километров от дома, означает рисковать. Но ничто не сравнится с моим очевидным, но неосознанным приближением к смерти, о котором я узнал только после реакции людей", — написал британец.

По его словам, осьминога в конце концов поместили в раковину морского ежа, а сам он решил сделать из этого инцидента урок. Позже мистер Макконнелл сообщил, что обратился к директору местной школы, чтобы объяснить детям опасность незнакомых морских существ, а также показал видео капитану береговой охраны, который пообещал провести информационную кампанию для местных жителей.

