Турист опинився на волосині від смерті: все через "красиве фото" небезпечної тварини (відео)

72-річний британський письменник, турист та історик Енді Макконнелл розповів, що ледве не опинився на межі життя та смерті. Знімаючи одну місцеву тварину на Філіппінах, він не здогадувався про небезпеку.

Про свою моторошну пригоду він дізнався вже після того, як опублікував кадри з контактом з небезпечним мешканцем моря в соцмережах. Про це повідомляє LadBible.

Зараз чоловік перебуває на Філіппінах, де документує свою мандрівку — від екзотичних ландшафтів до зустрічей із дикими тваринами. Саме там він і пережив те, що згодом назвав "неусвідомленим наближенням до смерті".

10 грудня пан Макконнелл опублікував відео з ранкової прогулянки пляжем, де показав істоту, яку спочатку вважав "маленьким восьминогом". За його словами, група місцевих дітей передавала його з рук у руки, а потім відпустила у кам’янисту калюжу біля моря.

Побачивши це, турист вирішив повторити їхні дії та взяти істоту до рук. Він каже, що навіть не підозрював, що має справу з однією з найотруйніших морських тварин на планеті.

З'ясувалося, що це був синьокільчастий восьминіг, укус якого може вбити людину за лічені хвилини. Особлива небезпека полягає в тому, що укус часто безболісний, і постраждалий може не зрозуміти, що отрута вже потрапила в організм.

Австралійський інститут морських наук пояснює, що в слинних залозах цієї тварини живуть бактерії, які виробляють тетродотоксин — надзвичайно сильну і швидкодійну отруту, що паралізує нервову систему та може бути смертельною.

Сам пан Макконнелл зізнався, що усвідомив небезпеку лише після того, як відео стало вірусним. Автор ролика каже, що коли він про це дізнався, то зрозумів, що йому неймовірно пощастило.

"Подорожувати світом на самоті, за 11 тисяч кілометрів від дому, означає ризикувати. Але ніщо не зрівняється з моїм очевидним, але неусвідомленим наближенням до смерті, про яке я дізнався лише після реакції людей", — написав британець.

За його словами, восьминога зрештою помістили в мушлю морського їжака, а сам він вирішив зробити з цього інциденту урок. Пізніше містер Макконнелл повідомив, що звернувся до директорки місцевої школи, аби пояснити дітям небезпеку незнайомих морських істот, а також показав відео капітану берегової охорони, який пообіцяв провести інформаційну кампанію для місцевих мешканців.

