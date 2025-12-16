Ужас на высоте: пассажирка нарушила "неписаное правило" в самолете

Одна пассажирка самолета оказалась в конфликте с "наглой" соседкой из-за обычного поведения на борту лайнера. Сама ситуация вызвала оживленное обсуждение в соцсетях относительно правильности ее поступка.

Женщина рассказывает, что недоразумение возникло из-за ее желания немного откинуть спинку кресла. Об этом героиня истории рассказала в Reddit.

По ее словам, она это сделала, чтобы удобнее устроиться и уменьшить напряжение в спине. Однако пассажирка сзади — женщина ростом около 157 см — резко отреагировала на такие действия.

"Я попыталась отбросить кресло, но оно сразу вернулось в вертикальное положение. Когда я попыталась еще раз, поняла, что женщина сзади толкает мое сиденье вперед", — написала автор.

Когда женщина в третий раз попыталась откинуть спинку, соседка сзади начала кричать, заявив, что ей "не разрешено этого делать". Пассажирка призналась, что была настолько шокирована ситуацией, что десять минут сидела ровно, ожидая, пока поблизости появится бортпроводник.

Воспользовавшись моментом, она быстро откинула спинку так, что та зафиксировалась, и соседка уже не смогла ее толкать. Это лишь обострило конфликт между женщинами.

Причиной конфликта стали пассажирское кресло Фото: Freepik

"Она начала громко возмущаться, и на нас обернулись почти все в салоне", — вспоминает женщина.

Пассажирка ответила, что все в самолете имеют право откидывать сиденья, а ее кресло находится в том же положении, что и сиденье впереди. После этого она жестом показала пространство между сиденьями и прекратила разговор.

Соседка больше к ней не обращалась. Впрочем, женщина призналась, что жалеет, потому что лучше было сразу "позвать бортпроводника, а не вступать в словесный спор".

"Мне было невероятно некомфортно. Даже высокий мужчина, у которого колени упирались в кресло впереди, вмешался и сказал ей успокоиться", — добавила она.

Реакция сети

История вызвала активную дискуссию среди пользователей Reddit. Мнения разделились — одни стали на сторону героин истории, тогда как другие — говорят, что стоило договориться с женщиной.

"Это безвыходная ситуация. Кому-то буквально ломают ноги, а кому-то невыносимо сидеть ровно, когда засыпаешь";

"Это — всегда настоящий ад с другими пассажирами";

"В немецком поезде я был поражен — там сиденья откидываются, съезжая вперед, в собственное пространство. Не понимаю, почему так не делают в самолетах. Это решило бы проблему раз и навсегда".

"Дело не в том, что мы не хотим, чтобы кто-то откидывал сиденья. Физически нет места, чтобы оно двигалось назад. А варианты с дополнительным пространством для ног доступны далеко не на всех рейсах".

