Жах на висоті: пасажирка порушила "неписане правило" в літаку

Одна пасажирка літака опинилася у конфлікті з "нахабною" сусідкою через звичайну поведінку на борту лайнера. Сама ситуація викликала жваве обговорення в соцмережах щодо правильності її вчинку.

Жінка розповідає, що непорозуміння виникло через її бажання трохи відкинути спинку крісла. Про це героїня історії розповіла в Reddit.

За її словами, вона це зробила, щоби зручніше влаштуватися та зменшити напругу в спині. Однак пасажирка позаду — жінка зростом близько 157 см — різко відреагувала на такі дії.

"Я спробувала відкинути крісло, але воно одразу повернулося у вертикальне положення. Коли я спробувала ще раз, зрозуміла, що жінка позаду штовхає моє сидіння вперед", — написала авторка.

Коли жінка втретє спробувала відкинути спинку, сусідка позаду почала кричати, заявивши, що їй "не дозволено цього робити". Пасажирка зізналася, що була настільки шокована ситуацією, що десять хвилин сиділа рівно, чекаючи, поки поблизу з'явиться бортпровідник.

Відео дня

Скориставшись моментом, вона швидко відкинула спинку так, що та зафіксувалася, і сусідка вже не змогла її штовхати. Це лише загострило конфлікт між жінками.

Причиною конфлікта стали пасажирське крісло Фото: Freepik

"Вона почала голосно обурюватися, і на нас обернулися майже всі в салоні", — згадує жінка.

Пасажирка відповіла, що всі в літаку мають право відкидати сидіння, а її крісло перебуває в тому ж положенні, що й сидіння попереду. Після цього вона жестом показала простір між сидіннями й припинила розмову.

Сусідка більше до неї не зверталася. Втім, жінка зізналася, що шкодує, бо краще було одразу "покликати бортпровідника, а не вступати в словесну суперечку".

"Мені було неймовірно некомфортно. Навіть високий чоловік, у якого коліна впиралися в крісло попереду, втрутився і сказав їй заспокоїтися", — додала вона.

Реакція мережі

Історія спричинила активну дискусію серед користувачів Reddit. Думки розділилися — одні стали на бік героїн історії, тоді як другі — кажуть, що варто було домовитися з жінкою.

"Це безвихідна ситуація. Комусь буквально ламають ноги, а комусь нестерпно сидіти рівно, коли засинаєш";

"Це — завжди справжнє пекло з іншими пасажирами";

"У німецькому поїзді я був вражений — там сидіння відкидаються, з'їжджаючи вперед, у власний простір. Не розумію, чому так не роблять у літаках. Це вирішило б проблему раз і назавжди".

"Річ не у тім, що ми не хочемо, аби хтось відкидав сидіння. Фізично немає місця, щоб воно рухалося назад. А варіанти з додатковим простором для ніг доступні далеко не на всіх рейсах".

Раніше Фокус розповідав про те, чому не слід аплодувати при посадці літака. Стюардеса Барбара Бацильєрі пояснила, чому краще дочекатися повної зупинки літака.

Згодом стало відомо про дивну причину посадки літака в аеропорту. Виявилося, що один із мандрівників замовив піци для всіх пасажирів літака.