Роскошные подарки ребенку оставили мать без денег: цена "идеального Рождества" (видео)

Британская инфлюенсерка Джоди Уэстон говорит, что ее сбережения стремительно исчезают после трат на рождественские подарки и развлечения для своего двухлетнего сына Коа-Зейда. Теперь женщина опасается, что в начале нового года ей будет сложно оплачивать счета.

32-летняя жительница Лондона рассказала, что больше всего ударили по бюджету праздничные расходы и снижение доходов от работы контент-криэйтора. Об этом сообщает Need to Know.

По ее словам, только рождественский "адвент-календарь" с подарками для малыша обошелся во внушительную сумму. К этому добавились путешествие в Legoland, запланированный визит в Лапландию, а также парные браслеты Cartier и дизайнерские пижамы для Сочельника.

Среди идей, которые она рассматривала, — даже проекция семейного фото на Луну. Однако оказалось, что общие расходы на ребенка для идеального праздника достигли 15 тысяч фунтов (почти 848 тыс. грн).

"Мне срочно нужно менять подход к расходам, и очень быстро. Сбережения есть, но они могут исчезнуть буквально за ночь. Начало года всегда тихое в работе, а сейчас это пугает еще больше", — говорит британка.

Инфлюенсер отметила, что за последние месяцы ее ежемесячный доход уменьшился примерно на £1000 (56,5 тыс. грн). Главной причиной стали стремительные изменения в индустрии и влияние искусственного интеллекта.

"Я фактически на грани того, чтобы потерять работу, и должна быстро искать новые источники дохода", — сказала она.

Несмотря на финансовые трудности, Джоди не планирует резко менять стиль жизни: в ближайшее время она собирается встретить Новый год в Абу-Даби. В то же время отмечает, что сделает все, чтобы ее сын не почувствовал никаких проблем.

Ранее инфлюенсерку критиковали другие мамы, называя ее "заносчивой богачкой". Однако сама Уэстон считает, что такая реакция является просто проявлением зависти других людей.

