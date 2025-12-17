Розкішні подарунки дитині залишили матір без грошей: ціна "ідеального Різдва" (відео)

Британська інфлюенсерка Джоді Вестон каже, що її заощадження стрімко зникають після витрати на різдвяні подарунки та розваги для свого дворічного сина Коа-Зейда. Тепер жінка побоюється, що на початку нового року їй буде складно оплачувати рахунки.

32-річна мешканка Лондона розповіла, що найбільше вдарили по бюджету святкові витрати та зниження доходів від роботи контент-кріейторки. Про це повідомляє Need to Know.

За її словами, лише різдвяний "адвент-календар" із подарунками для малюка обійшовся у значну суму. До цього додалися подорож до Legoland, запланований візит до Лапландії, а також парні браслети Cartier і дизайнерські піжами для Святвечора.

Серед ідей, які вона розглядала, — навіть проєкція сімейного фото на Місяць. Однак виявилося, що загальні витрати на дитину задля ідеального свята досягли 15 тисяч фунтів (майже 848 тис. грн).

"Мені терміново потрібно змінювати підхід до витрат, і дуже швидко. Заощадження є, але вони можуть зникнути буквально за ніч. Початок року завжди тихий у роботі, а зараз це лякає ще більше", — каже британка.

Інфлюенсерка зазначила, що за останні місяці її щомісячний дохід зменшився приблизно на £1000 (56,5 тис. грн). Головною причиною стали стрімкі зміни в індустрії та вплив штучного інтелекту.

"Я фактично на межі того, щоб втратити роботу, і маю швидко шукати нові джерела доходу", — сказала вона.

Попри фінансові труднощі, Джоді не планує різко змінювати стиль життя: найближчим часом вона збирається зустріти Новий рік в Абу-Дабі. Водночас наголошує, що зробить усе, аби її син не відчув жодних проблем.

Раніше інфлюенсерку критикували інші мами, називаючи її "зарозумілою багатійкою". Однак сама Вестон вважає, що така реакція є просто проявом заздрості інших людей.

