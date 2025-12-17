Сын, младшая жена и пропавшие миллионы: известный художник попал в громкий скандал (фото)

Всемирно известный художник из КНР Фань Цзэн оказался в центре нового скандала — в свои 87 он снова стал отцом, что повлекло новый конфликт с его старшими детьми. Ранее художник оказался в эпицентре противоречий относительно его художественного наследия.

Когда художник публично объявил о рождении своего единственного биологического сына, то он заявил о полном разрыве отношений с другими детьми, что в очередной раз обострило давний семейный конфликт. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сейчас работы господина Фаня принесли более 4 миллиардов юаней (более 24 млрд гривен) продаж, более 10 его картин были проданы на аукционах дороже чем за 10 млн юаней (60, 2 млн гривен). А полотно 1991 года в 2011-м ушло с молотка в Пекине за 18,4 млн юаней. Кроме живописи, Фань Цзэн считается одним из самых авторитетных каллиграфов Китая — его каллиграфия оценивается примерно в 200 тыс. юаней (1,22 млн гривен) за квадратный дюйм живописи

Відео дня

11 декабря художник сообщил, что его жена Сюй Мэн, которая на 50 лет моложе, родила ему сына. Он добавил, что он стал отцом "своего единственного потомка".

"Я также переехал в новый дом. Мы с женой и сыном — очень счастливая семья", — написал Фань.

87-летний Фань Цзен и его 37-летняя жена Сюй Мэн

Он добавил, что ввиду почтенного возраста поручил Сюй Мэн руководить всеми внутренними и внешними семейными делами, подчеркнув, что "никто другой не имеет права вмешиваться". В то же время художник сделал резонансное заявление о разрыве всех связей со своей дочерью Фань Сяохуэй, пасынком Фань Чжунда и их семьями.

"Некоторые люди используют имена моих детей для распространения слухов, разжигания конфликтов и даже вреда моей семье. Поэтому я официально заявляю: я прекращаю любые отношения с ними", — отметил художник, добавив, что отзывает все доверенности, разрешения и формы сотрудничества, запретив использование своего имени в любой деятельности.

Журналисты пишут, что семейный конфликт вокруг Фаня Цзена продолжается уже не первый год. В августе этого года его дочь Сяохуэй заявила в соцсетях, что не может связаться с отцом.

Дочь художника обвинила Сюй Мэн в контроле над ним и тайной продаже его работ на сумму около 2 млрд юаней (12 миллиардов гривен). Через несколько дней компания Фаня официально назвала эти обвинения безосновательными.

СМИ указывают, что в течение десятилетий работы Фаня Цзена регулярно выставлялись за рубежом. Его имя остается одним из самых влиятельных в современном китайском искусстве, а теперь и с громким семейным скандалом в тени.

Ранее Фокус рассказывал о том, как пасхальный плакат с Христом вызвал скандал в Испании. Севильский художник Салустиано Гарсия Крус изобразил на плакате "Севилья 2024" Иисуса Христа слишком юным и привлекательным.

Впоследствии стало известно, что Иван Марчук судится из-за незаконного присвоения его картин. По его словам, договор 2020 года, который инициировал Михаил Апостол, он подписал не читая, а сейчас другие лица пытаются получить контроль над его работами.