Син, молодша дружина і зниклі мільйони: відомий художник потрапив у гучний скандал (фото)

Всесвітньо відомий художник з КНР Фань Цзен опинився у центрі нового скандалу — у свої 87 він знову став батьком, що спричинило новий конфлікт з його старшими дітьми. Раніше митець опинився в епіцентрі протиріч щодо його мистецької спадщини.

Коли художник публічно оголосив про народження свого єдиного біологічного сина, то він заявив про повний розрив стосунків з іншими дітьми, що вкотре загострило давній сімейний конфлікт. Про це повідомляє South China Morning Post.

Наразі роботи пана Фаня принесли понад 4 мільярди юанів (понад 24 млрд гривень) продажів, понад 10 його картин були продані на аукціонах дорожче ніж за 10 млн юанів (60, 2 млн гривень). А полотно 1991 року у 2011-му пішло з молотка в Пекіні за 18,4 млн юанів. Окрім живопису, Фань Цзен вважається одним із найавторитетніших каліграфів Китаю — його каліграфія оцінюється приблизно у 200 тис. юанів (1,22 млн гривень) за квадратний дюйм живопису

11 грудня художник повідомив, що його дружина Сюй Мен, яка на 50 років молодша, народила йому сина. Він додав, що він став батьком "свого єдиного нащадка".

"Я також переїхав у новий дім. Ми з дружиною та сином — дуже щаслива родина", — написав Фань.

87-річний Фань Цзен та його 37-річна дружина Сюй Мен

Він додав, що з огляду на поважний вік доручив Сюй Мен керувати всіма внутрішніми й зовнішніми сімейними справами, наголосивши, що "ніхто інший не має права втручатися". Водночас художник зробив резонансну заяву про розрив усіх зв'язків зі своєю донькою Фань Сяохуей, пасинком Фань Чжунда та їхніми родинами.

"Деякі люди використовують імена моїх дітей для поширення чуток, розпалювання конфліктів і навіть шкоди моїй родині. Тому я офіційно заявляю: я припиняю будь-які стосунки з ними", — зазначив митець, додавши, що відкликає усі довіреності, дозволи та форми співпраці, заборонивши використання свого імені в будь-якій діяльності.

Журналісти пишуть, що сімейний конфлікт навколо Фаня Цзена триває вже не перший рік. У серпні цього року його донька Сяохуей заявила у соцмережах, що не може зв’язатися з батьком.

Дочка художника звинуватила Сюй Мен у контролі над ним та таємному продажі його робіт на суму близько 2 млрд юанів (12 мільярдів гривень). За кілька днів компанія Фаня офіційно назвала ці звинувачення безпідставними.

ЗМІ вказують, що протягом десятиліть роботи Фаня Цзена регулярно виставлялися за кордоном. Його ім’я залишається одним із найвпливовіших у сучасному китайському мистецтві, а тепер і з гучним сімейним скандалом у тіні.

