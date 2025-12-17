Женщина купила необычную игру за копейки, но реальная стоимость была в сотни раз больше (видео)

Охотница за винтажными вещами Дженифер Томпсон купила неизвестную ей игру на игровую приставку в благотворительном магазине за незначительную сумму. Впоследствии она узнала, что ее реальная стоимость в сотни раз дороже, чем она предполагала.

Она заметила картридж для приставки Nintendo Entertainment System, где была спортивная фитнес-игра Stadium Events 1986 года выпуска. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказывает, что тогда едва сводила концы с концами и имела лишь $30 (1271 грн) на банковском счете, но решила, что риск стоит того, чтобы купить игру. После покупки она отнесла ее в магазин подержанных видеоигр для проверки.

Увидев игру, продавец за прилавком, по словам очевидцев, лишь выдохнул: "О боже мой". Он предложил ей все деньги из кассы, но Дженнифер отказалась.

В конце концов желанную редкую игру приобрел ортодонт и заядлый коллекционер игр Тод Кертис, купив ее на онлайн-аукционе за $25 тысяч (почти 1,1 млн грн).

Новый владелец рассказывает, что эта игра является одной из самых редких картриджей, ведь точно неизвестно точное количество выпущенных копий. Сейчас, как говорит господин Кертис, существует примерно несколько десятков экземпляров игры в США, поэтому среди фанатов приставок она является уникальным сокровищем.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи активно делились мыслями от этой истории. Наибольшего одобрения получили такие реплики:

"Ортодонт, который в итоге купил игру, имеет YouTube-канал, где реставрирует аркадные автоматы, а затем либо добавляет их в собственную домашнюю аркаду, либо устанавливает в бесплатной игровой зоне в фойе своей клиники. Похоже, очень порядочный человек";

"Черт, надо было становиться ортодонтом";

"Я работал в магазине в Шарлотте, Северная Каролина, куда она принесла игру! Его закрыли несколько лет назад, но ее визит стал лучшим, что с нами случалось. Пресса дала невероятный эффект для малого бизнеса. Магазин назывался Save Point Video Games. Помню, мы предлагали ей $9 000, но она отказалась — и, как оказалось, сделала правильно";

"У меня было нечто подобное: купил антикварное радио за $100, имея $150 и $15 тысяч долга по кредитке, а продал его за $25 тысяч. Это буквально спасло меня финансово".

