Почему известного героя франшизы назвали именно Марио: разработчики раскрыли правду (фото, видео)

Знаменитый персонаж видеоигр Super Mario уже десятилетиями является самым узнаваемым во всем мире. Но появление героя игр с таким именем стало случайностью, если бы не один человек, с которым разработчики известной платформы имели довольно необычную историю.

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Образ усатого водопроводчика в красном стал культовым с середины 1980-хх годов, а количество оригинальных проданных копий побило рекорд в более 40 млн единиц, сообщает Mirror.

Полное прохождение культовой игры

По словам дизайнера компании Nintendo, который придумал Марио, он вдохновился совершенно неожиданным прототипом. Ведь сначала первым именем персонажа было Джампмен (Jumpman), но впоследствии работники склада Nintendo в Вашингтоне начали называть персонажа Джампмена "Марио".

Новое имя прижилось, потому что персонаж платформера был невероятно похож на Марио Сегале, у которого Nintendo арендовали помещение для склада продукции. Сама история игры тоже претерпевала изменения: раннюю версию персонажа создали еще для игры Donkey Kong (и даже The Legend of Zelda вспоминают), где он был плотником, пытавшимся спасти девушку из лап гигантской обезьяны.

Четыре года спустя плотник сменил молоток на вантуз и стал сантехником, чтобы лучше вписаться в атмосферу подземелья с трубами и канализацией. Сначала под именем Джампмен он прославился тем, что прыгал через препятствия в игре Donkey Kong.

В то же время американское руководство Nintendo стремилось дать герою более звучное имя. Когда создатель игры Шигеру Миямото услышал предложение назвать его Марио, то сразу согласился.

Создатель братьев Марио и Луиджи Шигеру Миямото Фото: Getty Images

"Они начали называть персонажа Марио, и когда я это услышал, сказал: "О, Марио — отличное имя, давайте используем его!" — вспоминал Миямото в одном из интервью.

После успеха Donkey Kong компания Nintendo создала несколько продолжений игры, а затем поручила Миямото разработать для Марио собственную историю и сделать его главным героем. На этом Миямото не остановился: в 1983 году он представил младшего брата Марио — Луиджи — в аркадной игре Mario Bros, хотя она вышла ограниченным тиражом за пределами Японии.

А в 1985 году Марио окончательно стал международной звездой с релизом игры Super Mario Bros, которая перевернула мир домашнего гейминга для целого поколения. Благодаря своей простой и понятной интуитивной платформе, игра быстро стала одной из самых любимых за всю историю, продав только за первое время более 40 копий, а затем приобрела статус культовой среди геймеров.

Ранее Фокус рассказывал, как фанаты раскрыли страшную тайну Super Paper Mario. Игроки выяснили, что водопроводчик отправляется в "Underwhere", необычный заменитель ада от Nintendo.

Впоследствии стало известно, что мультик о приключениях двух братьев-водопроводчиков продолжает приобретать популярность. Фильм уверенно держится в 10-ке лучших и не теряет своих позиций уже несколько месяцев.