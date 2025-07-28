Чому відомого героя франшизи назвали саме Маріо: розробники рокрили правду (фото, відео)

Знаменитий персонаж відеоігор Super Mario вже десятиліттями є найвпізнаванішим у всьому світі. Та поява героя ігор з таким іменем стала випадковістю, якби не один чоловік, з яким розробники відомої платформи мали доволі незвично історію.

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Образ вусатого водопровідника в червоному став культових з середини 1980-хх років, а кількість оригінальних проданих копій побила рекорд у понад 40 млн одиниць, повідомляє Mirror.

Повне проходження культової гри

За словами дизайнера компанії Nintendo, який вигадав Маріо, він надихнувся зовсім неочікуваним прототипом. Адже спочатку першим іменем персонажа було Джампмен (Jumpman), але згодом працівники складу Nintendo у Вашингтоні почали називати персонажа Джампмена "Маріо".

Нове ім'я прижилося, бо персонаж платформера був неймовірно схожим на Маріо Сегале, в якого Nintendo орендували приміщення для складу продукції. Cама історія гри теж зазнавала змін: ранню версію персонажа створили ще для гри Donkey Kong (і навіть The Legend of Zelda згадують), де він був теслею, що намагався врятувати дівчину з лап велетенської мавпи.

Чотири роки потому тесляр змінив молоток на вантуз і став сантехніком, щоб краще вписатися в атмосферу підземелля з трубами й каналізацією. Спочатку під іменем Джампмен він прославився тим, що стрибав через перешкоди в грі Donkey Kong.

Водночас американське керівництво Nintendo прагнуло дати героєві звучніше ім’я. Коли творець гри Шіґеру Міямото почув пропозицію назвати його Маріо, то одразу погодився.

Творець братів Маріо та Луїжджі Шігеру Міямото Фото: Getty Images

"Вони почали називати персонажа Маріо, і коли я це почув, сказав: "О, Маріо — чудове ім’я, використаймо його!" — згадував Міямото в одному з інтерв'ю.

Після успіху Donkey Kong компанія Nintendo створила кілька продовжень гри, а згодом доручила Міямото розробити для Маріо власну історію й зробити його головним героєм. На цьому Міямото не зупинився: у 1983 році він представив молодшого брата Маріо — Луїджі — в аркадній грі Mario Bros, хоча вона вийшла обмеженим тиражем за межами Японії.

А в 1985 році Маріо остаточно став міжнародною зіркою з релізом гри Super Mario Bros, яка перевернула світ домашнього геймінгу для цілого покоління. Завдяки своїй простій та зрозумілій інтуїтивній платформі, гра швидко стала однією з найулюбленіших за всю історію, продавши лише за перший час понад 40 копій, а згодом набула статусу культової серед геймерів.

Раніше Фокус розповідав, як фанати розкрили страшну таємницю Super Paper Mario. Гравці з'ясували, що водопровідник вирушає в "Underwhere", незвичайний замінник пекла від Nintendo.

Згодом стало відомо, що мультик про пригоди двох братів-водопровідників продовжує набувати популярності. Фільм впевнено тримається в 10-ці найкращих і не втрачає своїх позицій уже кілька місяців.