Жінка купила незвичну гру за копійки, та реальна вартість була в сотні разів більша (відео)

Мисливиця за вінтажними речами Дженіфер Томпсон купила невідому їй гру на ігрову приставку в благодійному магазині за незначну суму. Згодом вона дізналася, що її реальна вартість є сотні разів дорожче, ніж вона припускала.

Вона помітила картридж для приставки Nintendo Entertainment System, де була спортивна фітнес-гра Stadium Events 1986 року випуску. Про це повідомляє The Mirror.

Жінка розповідає, що тоді ледве зводила кінці з кінцями й мала лише $30 (1271 грн) на банківському рахунку, але вирішила, що ризик вартий того, аби купити гру. Після покупки вона віднесла її до магазину вживаних відеоігор для перевірки.

Побачивши гру, продавець за прилавком, за словами очевидців, лише видихнув: "О боже мій". Він запропонував їй усі гроші з каси, але Дженніфер відмовилася.

Зрештою бажану рідкісну гру придбав ортодонт і завзятий колекціонер ігор Тод Кертіс, купивши її на онлайн-аукціоні за $25 тисяч (майже 1,1 млн грн).

Новий власник розповідає, що ця гра є однією з найбільш рідкісних картриджів, адже точно невідомо точну кількість випущених копій. Наразі, як каже пан Кертіс, існує приблизно кілька десятків екземплярів гри в США, тому серед фанатів приставок вона є унікальним скарбом.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі активно ділилися думками від цієї історії. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Ортодонт, який у підсумку купив гру, має YouTube-канал, де реставрує аркадні автомати, а потім або додає їх до власної домашньої аркади, або встановлює в безкоштовній ігровій зоні у фоє своєї клініки. Схоже, дуже порядна людина";

"Чорт, треба було ставати ортодонтом";

"Я працював у магазині в Шарлотті, Північна Кароліна, куди вона принесла гру! Його закрили кілька років тому, але її візит став найкращим, що з нами траплялося. Преса дала неймовірний ефект для малого бізнесу. Магазин називався Save Point Video Games. Пам’ятаю, ми пропонували їй $9 000, але вона відмовилася — і, як виявилося, зробила правильно";

"У мене було щось подібне: купив антикварне радіо за $100, маючи $150 і $15 тисяч боргу по кредитці, а продав його за $25 тисяч. Це буквально врятувало мене фінансово".

