"Теряем все": жители острова подозревают мультимиллионеров в исчезновении их домов (видео)

Жители индонезийского острова Пари подали иск против цементного гиганта Holcim. Местные считают, что именно деятельность концерна вызывает подтопление их домов, которые исчезают из-за приливов.

Четверо жителей острова пытаются привлечь к ответственности компанию Holcim, обвиняя ее в "неспособности сократить выбросы в то время, когда их остров испытывал повторные наводнения". Об этом сообщает TCD.

Одна из истцов является местная жительница Асмания, которая является матерью троих детей. Она говорит, что заметила потепление морской воды еще с 2010-го. Из-за "нагрева морской воды" она потеряла урожаи морских водорослей и понесла убытки в рыбном хозяйстве.

"Это глобальный вред, вызванный выбросами Holcim. Это несправедливо, потому что именно мы страдаем от последствий", — отмечает женщина.

Сейчас иск против компании рассматривается в одном из судов Швейцарии. В то же время на самом острове Пари жители не ждут решений судов, а активно занимаются восстановлением мангровых зарослей на пляже Ренгге.

Асмания является одной из истиц против цементной компании Фото: Context News

По словам одного из рыбаков, эти заросли являются "местом размножения рыбы, морских огурцов и крабов". Более половины всего вылова рыбы в Индонезии зависит именно от мангровых экосистем.

"Сажать мангровые деревья — это наш способ держать проблему", — говорит Асмания.

Журналисты пишут, что ситуация на острове Пари является прямым следствием человеческой деятельности. Именно подозрение в загрязнении от сжигания ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, что ускоряет "таяние полярного льда и тепловое расширение воды, повышая уровень моря".

"Это ставит под угрозу прибрежные общины — повышение уровня моря разрушает жилье, средства к существованию и критически важные экосистемы, в частности коралловые рифы. Ситуацию осложняют более сильные и длительные штормы, вызванные потеплением климата", — резюмируют журналисты.

