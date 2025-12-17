"Втрачаємо все": мешканці острова підозрюють мультимільйонерів у зникненні їх будинків (відео)

Мешканці індонезійського острова Парі подали позов проти цементного гіганта Holcim. Місцеві вважають, що саме діяльність концерну спричинює підтопленню їх будинків, які зникають через приливи.

Четверо жителів острова намагаються притягнути до відповідальності компанію Holcim, звинувачуючи її в "нездатності скоротити викиди в той час, коли їхній острів зазнавав повторних повеней". Про це повідомляє TCD.

Одна з позивачів є місцева мешканка Асманія, яка є матір'ю трьох дітей. Вона говорить, що помітила потепління морської води ще з 2010-го. Через "нагрів морської води" вона втратила врожаї морських водоростей і зазнала збитків у рибному господарстві.

"Це глобальна шкода, спричинена викидами Holcim. Це несправедливо, бо саме ми страждаємо від наслідків", — наголошує жінка.

Наразі позов проти компанії розглядається в одному із судів Швейцарії. Водночас на самому острові Парі мешканці не чекають рішень судів, а активно займаються відновленням мангрових заростей на пляжі Ренґґе.

Відео дня

Асманія є однією із позивачок проти цементної компанії Фото: Context News

За словами одного з рибалок, ці зарості є "місцем розмноження риби, морських огірків і крабів". Понад половина всього вилову риби в Індонезії залежить саме від мангрових екосистем.

"Саджати мангрові дерева — це наш спосіб тримати проблему", — каже Асманія.

Журналісти пишуть, що ситуація на острові Парі є прямим наслідком людської діяльності. Саме підозра в забрудненні від спалювання викопного палива утримує тепло в атмосфері, що пришвидшує "танення полярного льоду та теплове розширення води, підвищуючи рівень моря".

"Це ставить під загрозу прибережні громади — підвищення рівня моря руйнує житло, засоби до існування та критично важливі екосистеми, зокрема коралові рифи. Ситуацію ускладнюють сильніші та триваліші шторми, спричинені потеплінням клімату", — резумують журналісти.

Раніше Фокус розповідав про те, як мільярдер викупив майже цілий острів і влаштував "монархію". Майже весь острів Ланаї, від будинків і підприємств до прибережних територій, перебуває під контролем мільярдера Ларрі Еллісона.

Згодом стало відомо, що місцеві жителі тікають із "райського острова". Одні залишають свої будинки остаточно, втомившись від постійних ризиків і зростаючих страховок, інші ж розглядають ситуацію як можливість вкластися.