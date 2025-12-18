Созданное не только для движения: тайная функция метро, о которой вспоминают в кризисные времена (видео)

История метрополитена в мире насчитывает более 150 лет, который прошел путь от экспериментального транспорта до одного из самых безопасных видов транспорта. Фокус расскажет о начале этого вида передвижений, а также о том, как изменилось практическое применение украинских метро во время российско-украинской войны.

Метрополитен является сложной инженерной системой, предназначенной прежде всего для массовых пассажирских перевозок в крупных городах. В то же время с момента своего возникновения он выполняет и дополнительные функции, связанные с безопасностью, пространственной оптимизацией и гражданской защитой населения. О том, как сочетание транспортной и защитной ролей сделало метро одним из ключевых элементов городской инфраструктуры Украины — в материале Фокуса.

Возникновение метро: технологический ответ на урбанизацию

Первый в мире метрополитен был открыт в Лондоне 10 января 1863 года. Его появление стало ответом на резкий рост населения столицы Великобритании и значительную перегрузку наземного транспорта.

Metropolitan Railway соединил районы города под землей, используя паровую тягу и метод "cut-and-cover", предусматривающий неглубокую прокладку тоннелей. Несмотря на технические ограничения, лондонский эксперимент продемонстрировал эффективность подземного транспорта.

Лондонское метро является первым в мире и насчитывает историю в более 150 лет Фото: Britannica

Со временем развитие электротяги, вентиляционных систем и глубокого бурения позволило строить метро в более сложных геологических условиях и на значительных глубинах. В конце ХІХ — начале ХХ века метрополитены начали появляться в других крупных городах Европы и Северной Америки.

Во время Второй мировой войны метро стало активно приобретать новую роль — укрытие для гражданского населения. Ряд британских и немецких жителей пользовались тоннелями и станциями для сохранения своей жизни во время массированных ударов и бомбардировок противоборствующих сторон.

За время своего развития метрополитен стал одним из передовых видов транспорта благодаря своему удобству, доступности и скорости передвижения. Благодаря этому, метро постепенно добралось до территории Украины, и стало его неотъемлемой частью.

Украинские метрополитены: истоки и практическое применение

Первый метрополитен в Украине был открыт в Киеве в 1960 году. Его проектирование происходило в условиях Холодной войны, поэтому значительная часть станций закладывалась на большой глубине. Это решение было связано не только с геологией, но и с требованиями гражданской обороны.

Харьковский метрополитен, введенный в эксплуатацию в 1975 году, также характеризуется глубокими станциями и разветвленной системой тоннелей. Днепровский метрополитен, строительство которого началось еще в советский период, проектировался как стратегически защищенный объект, хотя его развитие было ограничено экономическими факторами.

В целом украинские метрополитены изначально рассматривались как многофункциональные сооружения, способные выполнять роль укрытий в случае чрезвычайных ситуаций. Однако новую роль подземка приобрела с началом российско-украинской войны.

Роль метро с начала полномасштабного вторжения РФ с начала полномасштабного вторжения

После начала полномасштабной войны метрополитен в Украине стал активно использоваться как гражданское укрытие. Станции метро обеспечивают базовую защиту от обломков, взрывных волн и частично — от радиационного воздействия благодаря значительной толщине бетонных конструкций и глубине залегания.

В Киеве, Харькове и Днепре метро официально интегрировали в систему оповещения и укрытий. Во время воздушных тревог доступ к станциям остается открытым, а инфраструктура адаптирована для длительного пребывания людей: работают системы вентиляции, освещения, водоснабжения и связи.

Особенно важную роль метро сыграло в Харькове, где интенсивность обстрелов заставила использовать подземку как постоянное укрытие для значительной части населения. Глубокие станции способны уменьшать воздействие ударной волны, светового излучения и проникновения радиоактивной пыли. Системы герметизации и вентиляции с фильтрацией воздуха повышают уровень защиты в случае применения оружия массового поражения.

В то же время метро не является абсолютной защитой. Его эффективность зависит от расстояния до эпицентра взрыва, типа боеприпаса и технического состояния сооружений. Однако по сравнению с большинством наземных укрытий метрополитен обеспечивает значительно более высокий уровень безопасности.

Сейчас метрополитен — это не только транспортная сеть, но и элемент стратегической инфраструктуры. Украинский опыт продемонстрировал практическую ценность метро как универсального инструмента защиты населения, что подчеркивает необходимость модернизации подземных транспортных систем, сохранения их защитной функции и интеграции в более широкие планы гражданской безопасности.

