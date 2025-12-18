Створене не лише для руху: таємна функція метро, про яку згадують у кризові часи (відео)

Історія метрополітену у світі налічує понад 150 років, який пройшов шлях від експериментального транспорту до одного з найбезпечніших видів транспорту. Фокус розкаже про початки цього виду пересувань, а також про те, як змінилося практичне застосування українських метро під час російсько-української війни.

Метрополітен є складною інженерною системою, призначеною насамперед для масових пасажирських перевезень у великих містах. Водночас із моменту свого виникнення він виконує й додаткові функції, пов'язані з безпекою, просторовою оптимізацією та цивільним захистом населення. Про те, як поєднання транспортної та захисної ролей зробило метро одним із ключових елементів міської інфраструктури України — в матеріалі Фокуса.

Виникнення метро: технологічна відповідь на урбанізацію

Перший у світі метрополітен було відкрито в Лондоні 10 січня 1863 року. Його поява стала відповіддю на різке зростання населення столиці Великої Британії та значне перевантаження наземного транспорту.

Metropolitan Railway з'єднав райони міста під землею, використовуючи парову тягу та метод "cut-and-cover", що передбачав неглибоке прокладання тунелів. Попри технічні обмеження, лондонський експеримент продемонстрував ефективність підземного транспорту.

Лондонське метро є першим у світі та налічує історію в понад 150 років Фото: Britannica

Згодом розвиток електротяги, вентиляційних систем і глибокого буріння дозволив будувати метро у складніших геологічних умовах і на значних глибинах. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття метрополітени почали з’являтися в інших великих містах Європи та Північної Америки.

Під час Другої світової війни метро стало активно набувати нової ролі — укриття для цивільного населення. Низка британських і німецьких мешканців користувалися тунелями та станціями задля збереження свого життя під час масованих ударів і бомбардувань протиборчих сторін.

За час свого розвитку метрополітен став одним з передових видів транспорту завдяки своїй зручності, доступності та швидкості пересування. Завдяки цьому, метро поступово дісталося теренів України, і стало його невід'ємною частиною.

Українські метрополітени: витоки та практичне застосування

Перший метрополітен в Україні було відкрито в Києві у 1960 році. Його проєктування відбувалося в умовах Холодної війни, тому значна частина станцій закладалася на великій глибині. Це рішення було пов’язане не лише з геологією, а й із вимогами цивільної оборони.

Харківський метрополітен, введений в експлуатацію у 1975 році, також характеризується глибокими станціями та розгалуженою системою тунелів. Дніпровський метрополітен, будівництво якого розпочалося ще в радянський період, проєктувався як стратегічно захищений об'єкт, хоча його розвиток був обмежений економічними чинниками.

Загалом українські метрополітени від початку розглядалися як багатофункціональні споруди, здатні виконувати роль укриттів у разі надзвичайних ситуацій. Однак нової ролі підземка набула з початком російсько-української війни.

Роль метро від початку повномасштабного вторгнення РФ

Після початку повномасштабної війни метрополітен в Україні став активно використовуватися як цивільне укриття. Станції метро забезпечують базовий захист від уламків, вибухових хвиль та частково — від радіаційного впливу завдяки значній товщині бетонних конструкцій і глибині залягання.

У Києві, Харкові та Дніпрі метро офіційно інтегрували в систему оповіщення та укриттів. Під час повітряних тривог доступ до станцій залишається відкритим, а інфраструктура адаптована для тривалого перебування людей: працюють системи вентиляції, освітлення, водопостачання та зв'язку.

Особливо важливу роль метро відіграло в Харкові, де інтенсивність обстрілів змусила використовувати підземку як постійне укриття для значної частини населення. Глибокі станції здатні зменшувати вплив ударної хвилі, світлового випромінювання та проникнення радіоактивного пилу. Системи герметизації та вентиляції з фільтрацією повітря підвищують рівень захисту в разі застосування зброї масового ураження.

Водночас метро не є абсолютним захистом. Його ефективність залежить від відстані до епіцентру вибуху, типу боєприпасу та технічного стану споруд. Проте в порівнянні з більшістю наземних укриттів метрополітен забезпечує значно вищий рівень безпеки.

Наразі метрополітен — це не лише транспортна мережа, а й елемент стратегічної інфраструктури. Український досвід продемонстрував практичну цінність метро як універсального інструменту захисту населення, що підкреслює необхідність модернізації підземних транспортних систем, збереження їхньої захисної функції та інтеграції в ширші плани цивільної безпеки.

