Студентка в костюме Гринча ворвалась в школу и устроила "праздничный ужас" (видео)

17-летняя студентка Иззи Барнетт устроила настоящий праздничный переполох в кампусе Солсбери, появившись там в полном костюме Гринча. Иззи неожиданно появлялась перед прохожими, охотно позировала для фото и, по словам очевидцев, устраивала настоящее "праздничное нарушение спокойствия".

Девушка учится на третьем курсе по специальности "Перформативные и публичные искусства" и признается, что ее перформанс был почти полностью импровизационным. Об этом сообщает The Mirror.

Забавное видео стало вирусным — набрало более 100 тыс. просмотров в соцсетях. На кадрах видно, как "Гринч" толкает рождественскую елку, раздражает рецепционистку, скользит по перилам лестницы, разбрасывает книги в библиотеке и буквально сводит студентов с ума.

"Я очень полагалась на импровизацию и сама выстраивала небольшие сценки. Поскольку я не говорила, то использовала выразительный язык тела, чтобы показать, что чувствует Гринч", — рассказала Иззи.

По ее словам, участие в праздничном проекте было для нее возможностью не только развлечься, но и подарить людям хорошее настроение.

"Мне хотелось сделать людей улыбающимися. Я подумала, что будет смешно сыграть персонажа, который создает столько беспорядка и вреда, но в то же время пытается погрузить всех в рождественское настроение", — сказала студентка.

Иззи признается, что ей нравится заставлять людей смеяться, а перевоплощение в известного персонажа позволило создать собственную, авторскую версию Гринча. Говоря о планах на будущее, девушка отметила, что после завершения обучения планирует поступать в университет, чтобы изучать актерское мастерство.

"Я хочу продолжить заниматься перформансом и, если повезет, превратить это в карьеру", — сказала Иззи.

Несмотря на громкие выходки, появление Гринча было воспринято с юмором. И студенты, и работники колледжа назвали перформанс забавным и удачным, а сам день был значительно веселее, чем обычно.

