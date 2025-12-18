Студентка в костюмі Грінча увірвалася до школи та влаштувала "святковий жах" (відео)

17-річна студентка Іззі Барнетт влаштувала справжній святковий переполох у кампусі Солсбері, з’явившись там у повному костюмі Ґрінча. Іззі несподівано з'являлася перед перехожими, охоче позувала для фото і, за словами очевидців, влаштовувала справжнє "святкове порушення спокою".

Дівчина навчається на третьому курсі за фахом "Перформативні та публічні мистецтва" та зізнається, що її перформанс був майже повністю імпровізаційним. Про це повідомляє The Mirror.

Кумедне відео стало вірусним — набрало понад 100 тис. переглядів у соцмережах. На кадрах видно, як "Грінч" штовхає різдвяну ялинку, дратує рецепціоністку, ковзає перилами сходів, розкидає книжки в бібліотеці та буквально зводить студентів з розуму.

"Я дуже покладалася на імпровізацію і сама вибудовувала невеликі сценки. Оскільки я не говорила, то використовувала виразну мову тіла, щоб показати, що відчуває Грінч", — розповіла Іззі.

За її словами, участь у святковому проєкті була для неї можливістю не лише розважитися, а й подарувати людям гарний настрій.

"Мені хотілося зробити людей усміхненими. Я подумала, що буде смішно зіграти персонажа, який створює стільки безладу і шкоди, але водночас намагається занурити всіх у різдвяний настрій", — сказала студентка.

Іззі зізнається, що їй подобається змушувати людей сміятися, а перевтілення у відомого персонажа дало змогу створити власну, авторську версію Ґрінча. Говорячи про плани на майбутнє, дівчина зазначила, що після завершення навчання планує вступати до університету, аби вивчати акторську майстерність.

"Я хочу продовжити займатися перформансом і, якщо пощастить, перетворити це на кар’єру", — сказала Іззі.

Попри гучні витівки, поява Ґрінча була сприйнята з гумором. І студенти, і працівники коледжу назвали перформанс кумедним і вдалим, а сам день був значно веселішим, ніж зазвичай.

