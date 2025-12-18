Огромная чайка стучала в окно: реакция домашнего кота заставляет смеяться (видео)

Британка Венди Диксом заметила, как ее кот Джинкс впервые в жизни заметил морскую чайку за окном и был удивлен. Реакция пушистого на появление пернатой рассмешила пользователей сети.

Женщина говорит, что кот выглядел полностью смущенным, тогда как громкая птичка совсем не испугалась кошки. Видео с поведением четверолапого на чайку женщина разместила в Facebook.

Сам курьезный эпизод произошел в доме госпожи Диксон в британском городе Дорчестер. Женщина рассказывает, что работала на первом этаже и слышала "странный шум".

"Я не могла понять, почему он длится так долго, поэтому начала смотреть из разных окон. Когда зашла в ванную, то увидела чайку на крыше пристройки — на уровне глаз с окном, она будто "разговаривала" с Джинкс", — вспоминает Венди.

Дальше ситуация стала еще более комичной — к окну подошел другой кот, Альбус. Он решил подойти и посмотреть, что происходит.

Відео дня

"Джинкс всегда любознательный и везде лезет, а Альбус — очень ленивый. Мы недавно переехали сюда, и они никогда раньше не видели чайку так близко. Она была такая большая и громкая!" — иронично говорит британка.

Женщина добавила, что живет в центре Дорчестера, где очень много присутствует чаек. Летом семья Диксонов ожидает, что сможет увидеть несколько молодых птенцов в своем саду.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, многие пользователи не сдерживали курьезных реплик относительно этой ситуации. Больше всего поддержки получили следующие фразы:

"Ты кто, черт возьми, такой?! Эй, за окном!";

"Это просто что-то нереально забавное";

"Ггггг, выражение лица кота передает всю суть — он не знает, кто это за стеклом";

"Спасибо, это прямо видео дня".

