Велетенська чайка стукала у вікно: реакція домашнього кота змушує сміятися (відео)

Британка Венді Діксом помітила, як її кіт Джинкс уперше в житті помітив морську чайку за вікном і був здивований. Реакція пухнастого на появу пернатої розсмішила користувачів мережі.

Жінка говорить, що кіт виглядав повністю збентеженим, тоді як гучна пташка зовсім не злякалася кішки. Відео з поведінкою чотирилапого на чайку жінка розмістила в Facebook.

Сам курйозний епізод стався у будинку пані Діксон у британському місті Дорчестер. Жінка розповідає, що працювала на першому поверсі та чула "дивний шум".

"Я не могла зрозуміти, чому він триває так довго, тому почала дивитися з різних вікон. Коли зайшла в ванну, то побачила чайку на даху прибудови — на рівні очей з вікном, вона ніби "розмовляла" з Джинкс", — згадує Венді.

Далі ситуація стала ще комічнішою — до вікна підійшов інший кіт, Альбус. Він вирішив підійти та подивитися, що відбувається.

Відео дня

"Джинкс завжди допитливий і всюди лізе, а Альбус — дуже ледачий. Ми недавно переїхали сюди, і вони ніколи раніше не бачили чайку так близько. Вона була така велика й гучна!" — іронічно говорить британка.

Жінка додала, що мешкає у центрі Дорчестера, де дуже багато присутньо чайок. Улітку сім'я Діксонів очікує, що зможе побачити кілька молодих пташенят у своєму саду.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, багато користувачів не стримували курйозних реплік щодо цієї ситуації. Найбільше підтримки отримали наступні фрази:

"Ти хто, в біса, такий?! Гей, за вікном!";

"Це просто щось нереально кумедне";

"Гггг, вираз обличчя кота передає усю суть — він не знає, хто це за склом";

"Дякую, це прямо відео дня".

Раніше Фокус розповідав про те, як вчені знайшли слабину у надокучливих птахів. Як виявилося, на птахів можна просто накричати, при чому гучність голосу не матиме значення — чайки реагують на інтонації.

Згодом стало відомо, що чайка віртуозно обікрала жінку на пляжі. Мешканка США ласувала морозивом, коли сталася неочікувана ситуація — чайка зависла в польоті над жінкою та вкрала смаколик.