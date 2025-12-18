Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии у пары родились однояйцевые тройняшки (фото)

В немецком Дрездене врачи приняли роды у 29-летней Синтии, которая родила тройню. Особенностью этих детей является тот факт, что все трое являются однояйцевой тройней, что произойдет чрезвычайно редко.

Врачи говорят, что шансы этого составляют лишь 1 на 200 миллионов, а сами дети были зачаты естественным путем. Об этом сообщает RTL.

"Тройняшки обычно развиваются из двух или трех разных яйцеклеток. В этом случае одна яйцеклетка разделилась дважды", — сообщил представитель больницы.

Также уникальным является то, что беременность наступила без вспомогательных репродуктивных технологий. Сами дети родились путем кесарева сечения на 31-й неделе беременности.

Женщина родила в Германии однояйцевых тройняшек Фото: dpa

За родами наблюдала команда почти из 20 медицинских работников. Руководитель отделения неонатологии и профессор медицины Марио Рюдигер отметил, что у 35-летнего Маркуса и его жены Синтии родилось трое мальчиков, которых назвали Харди, Леви и Берни.

"Несмотря на преждевременные сроки, мальчики были в хорошем состоянии. Однако, как очень недоношенные младенцы, они нуждались в особом уходе. Перед выпиской они должны уметь самостоятельно расти, дышать, есть и поддерживать температуру тела", — сказал врач.

Сами родители говорят, что надеюсь на выписку из больницы уже перед Рождеством, чтобы поехать в город Диппольдисвальде, где они проживают.

