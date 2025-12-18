Шанс 1 на 200 мільйонів: у Німеччині у пари народилися однояйцеві трійнята (фото)

У німецькому Дрездені лікарі прийняли пологи у 29-річної Синтії, яка народила трійню. Особливістю цих дітей є той факт, що всі троє є однояйцевою трійнею, що станеться надзвичайно рідко.

Лікарі говорять, що шанси цього складають лише 1 на 200 мільйонів, а самі діти були зачаті природним шляхом. Про це повідомляє RTL.

"Трійнята зазвичай розвиваються з двох або трьох різних яйцеклітин. У цьому випадку одна яйцеклітина розділилася двічі", — повідомив представник лікарні.

Також унікальним є те, що вагітність настала без допоміжних репродуктивних технологій. Самі діти народилися шляхом кесаревого розтину на 31-му тижні вагітності.

Жінка народила в Німеччині однояйцевих трійнят Фото: dpa

За пологами спостерігала команда майже з 20 медичних працівників. Керівник відділення неонатології та професор медицини Маріо Рюдігер зазначив, що в 35-річного Маркуса та його дружині Синтії народилося троє хлопчиків, яких назвали Харді, Леві та Берні.

Відео дня

"Попри передчасні строки, хлопчики були у доброму стані. Проте, як дуже недоношені немовлята, вони потребували особливого догляду. Перед випискою вони повинні вміти самостійно рости, дихати, їсти та підтримувати температуру тіла", — сказав лікар.

Самі батьки кажуть, що сподіваюся на виписку з лікарні вже перед Різдвом, аби поїхати до міста Діппольдісвальде, де вони проживають.

Раніше Фокус розповідав про те, як мати п'ятьох дітей обурює сусідів своїми діями. Захоплення 42-річної Джеймі Грін рожевим кольором і лялькою Барбі примушує сусідів вважати жінку схибленою.

Згодом стало відомо, що дев'ятірня з Малі відзначила 4-ліття. Випадок однієї звичайної сім'ї з незвичайною кількістю малюків шокував весь світ і потрапив до "Книги рекордів Гіннеса".