Семья безрезультатно искала пропавшую кошку: три недели спустя вынырнула неожиданная правда (фото)

Семья в турецком Стамбуле уже почти смирилась с исчезновением своей двухлетней кошки Керевиз, которая исчезла три недели назад. Но один телефонный звонок превратили эту историю в настоящее чудо.

Оказалось, что кошка исчезла после падения с балкона многоэтажки, где живет ее семья. Об этом семья рассказала Newsweek.

По словам владельца, Ахмета, день начинался вполне обычно — пока вдруг он не услышал пронзительный крик и громкий удар с улицы.

Ахмет предполагает, что напуганная Керевиз могла спрятаться в моторном отсеке припаркованного автомобиля, а затем — случайно уехать вместе с ним. В течение недели семья безостановочно искала любимицу: расклеивала объявления, обходила кварталы днем и ночью, проверяла дворы и подъезды.

"Это было просто: спишь — ищешь кошку — снова спишь", — вспоминает Ахмет.

Двухлетняя Керевиз пропала бесследно Фото: Reddit

Но почти через три недели произошло неожиданное — работник транспортной компании заметил кошку, похожую на Керевиза. Он увидел ее возле своего рабочего места, что в 90 километрах от дома животного.

Мужчина решил поискать информацию в интернете и наткнулся на объявление о пропавшей кошке. Он сразу связался с семьей, а та сразу отправилась в путь, даже прервав поход в кино.

Во время встречи Керевиз сразу узнала хозяев: начала мурлыкать и спокойно залезла в переноску. Она была заметно похудевшей, но не получила никаких серьезных травм.

"У меня нет никакого объяснения. Для нас это — настоящее чудо", — говорит Ахмет.

Реакция соцсетей

Ахмет поделился историей на Reddit, где пользователи не скрывали эмоций. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"О Боже, я бы сошла с ума. Как хорошо, что она дома!";

"Эта кошка явно неплохая прогулялась";

"Вы уверены, что это ваша кошка? Это звучит нереально";

"Рада слышать, что вы нашли свою любимицу".

