Сім'я безрезультатно шукала зниклу кішку: три тижні потому виринула неочікувана правда (фото)

Родина в турецькому Стамбулі вже майже змирилася зі зникненням своєї дворічної кішки Керевіз, яка зникла три тижні тому. Але один телефонний дзвінок перетворили цю історію на справжнє диво.

Виявилося, що кішка зникла після падіння з балкона багатоповерхівки, де мешкає її родина. Про це родина розповіла Newsweek.

За словами власника, Ахмета, день починався цілком звичайно — доки раптом він не почув пронизливий крик і гучний удар з вулиці.Коли родина вибігла надвір, кішки вже не було.

Ахмет припускає, що налякана Керевіз могла сховатися в моторному відсіку припаркованого автомобіля, а згодом — випадково поїхати разом із ним. Упродовж тижня сім’я безупинно шукала улюбленицю: розклеювала оголошення, обходила квартали вдень і вночі, перевіряла двори та під’їзди.

"Це було просто: спиш — шукаєш кішку — знову спиш", — згадує Ахмет.

Відео дня

Дворічна Керевіз зникла безслідно Фото: Reddit

Та майже через три тижні сталося несподіване — працівник транспортної компанії помітив кішку, схожу на Керевіз. Він побачив її біля свого робочого місця, що за 90 кілометрів від дому тварини.

Чоловік вирішив пошукати інформацію в інтернеті й натрапив на оголошення про зниклу кішку. Він одразу зв’язався з родиною, а та відразу вирушила в дорогу, навіть перервавши похід у кіно.

Під час зустрічі Керевіз одразу впізнала господарів: почала муркотіти й спокійно залізла в переноску. Вона була помітно схудлою, але не зазнала без жодних серйозних травм.

"Я не маю жодного пояснення. Для нас це — справжнє диво", — каже Ахмет.

Реакція соцмереж

Ахмет поділився історією на Reddit, де користувачі не приховували емоцій. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"О Боже, я б зійшла з розуму. Як добре, що вона вдома!";

"Ця кішка явно непогана прогулялася";

"Ви впевнені, що це ваша кішка? Це звучить нереально";

"Рада чути, що ви знайшли свою улюбленицю".

Раніше Фокус розповідав, що вчені назвали 7 сигналів від котика про довіру до вас. Експерти з поведінки тварин пояснюють, що котяча любов проявляється в тонких, але дуже промовистих жестах.

Згодом стало відомо, як Стамбул став усесвітнім містом котів. Зв'язок Стамбула з котами триває століттями, адже тут ці тварини вважають невіддільною частиною буття місцевих.