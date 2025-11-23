Тут усім керують пухнасті: як Стамбул став усесвітнім містом котів (фото, відео)

Зв'язок Стамбула з котами триває століттями, адже тут ці тварини вважають невіддільною частиною буття місцевих. Тому пухнастих можна побачити будь-де у місті, і нікому не спаде на думку прогнати чи відволікти чотирилапих.

За словами дослідника Марселя Гейнена та тургіда Джеффа Боугла, коти є символом міста, символізують добробут, пошану та відданість для всіх місцевих. Про це розповідає BBC.

Пан Гейнен каже, що коти Стамбула загалом не є "домашніми улюбленцями або бездомними тваринами. Також пухнасті не належать конкретним людям, а доглядаються громадою у відповідних районах їх проживання.

"Кожен муніципалітет має ветеринарний відділ, який допомагає вуличним тваринам у своєму районі, надаючи безкоштовні послуги стерилізації для вуличних котів. Приватні ветеринарні клініки також пропонують знижки для вуличних котів, а мешканці часто допомагають оплачувати рахунки за ветеринарні послуги", — пояснює співзасновниця Музею котів у Стамбулі Фатіх Дагли.

Така вдячність котикам не є новою в житті стамбульців: ще з часів Османської імперії ставлення до пухнастих було особливих, бо саме тоді виникла професія mancacı ("доглядач котів"). Ці люди мали просте завдання — забезпечувати годування котів, а місцеві жителі також мали можливість купувати корм чи годувати котиків.

Пані Дагли каже, що коріння любові місцевих до котів тягнеться ще давніх часів, коли в порт прибували кораблі з пухнастими. Протягом років сформувався очевидний симбіоз, де люди, що живуть у Стамбулі, охоче діляться з котиками своїми просторами, всередині та зовні, на поверхні та під землею.

Коти Стамбула Фото: BBC

"Тому прізвисько "Catstanbul" широко використовується серед любителів котів у всьому світі. Під час власних візитів я зрозумів, як у такому галасливому, хаотичному мегаполісі вуличні коти Стамбула виявляються його найтихішими мешканцями. Чи то сидячи на дерев’яній лавці, коли я перепочиваю після підйому до Галатської вежі, чи то розташувавшись на набережній, милуючись панорамою міста на 360 градусів з води, коти Стамбула надавали мені відчуття спокою в місці, яке іноді може здаватися хаотичним", — говорить пан Гейнен.

Як засвідчує містер Гейнен, коли стамбульський кіт обирає коліна для сну, чує запах м’яса кебаба, шафрану, смаженої кукурудзи та свіжої скумбрії витає навколо, то Стамбул "стає більш м’яким і приємним для всіх почуттів". Самі ж коти Стамбула живуть досить комфортно — вони буквально повсюди: на вулицях історичного району Фатіх, на площі Султанахмет, в гірських районах і вздовж Босфору, біля ринків та станцій метро.

Багато магазинів також тримають котів як домашніх тварин, що ефективно приваблює відвідувачів зайти всередину. Багато інших залишають миски з їжею та водою для бездомних, що проходять повз, як пасажири по дорозі на роботу та з роботи.

"Симбіотичні відносини між котами та людьми виникли саме в цій частині світу. За часів Османської імперії котів тримали з практичною метою. Вони допомагали від гризунів на збереженому продовольстві. Сьогодні коти мають іншу роль. Вони — неофіційні туристичні посли, які пом’якшують кути суворого, жвавого міста", — йдеться в тексті журналістів.

