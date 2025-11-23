Здесь всем управляют пушистые: как Стамбул стал всемирным городом котов (фото, видео)

Связь Стамбула с котами длится веками, ведь здесь эти животные считают неотъемлемой частью бытия местных. Поэтому пушистых можно увидеть где угодно в городе, и никому не придет в голову прогнать или отвлечь четвероногих.

По словам исследователя Марселя Гейнена и тургида Джеффа Боугла, коты являются символом города, символизируют благосостояние, уважение и преданность для всех местных. Об этом рассказывает BBC.

Господин Гейнен говорит, что коты Стамбула в целом не являются "домашними любимцами или бездомными животными. Также пушистые не принадлежат конкретным людям, а ухаживают общиной в соответствующих районах их проживания.

"Каждый муниципалитет имеет ветеринарный отдел, который помогает уличным животным в своем районе, предоставляя бесплатные услуги стерилизации для уличных котов. Частные ветеринарные клиники также предлагают скидки для уличных котов, а жители часто помогают оплачивать счета за ветеринарные услуги", — объясняет соучредитель Музея кошек в Стамбуле Фатих Даглы.

Такая благодарность котикам не является новой в жизни стамбульцев: еще со времен Османской империи отношение к пушистым было особым, потому что именно тогда возникла профессия mancacı ("смотритель кошек"). Эти люди имели простую задачу — обеспечивать кормление котов, а местные жители также имели возможность покупать корм или кормить котиков.

Госпожа Даглы говорит, что корни любви местных к котам тянутся еще с давних времен, когда в порт прибывали корабли с пушистыми. В течение лет сформировался очевидный симбиоз, где люди, живущие в Стамбуле, охотно делятся с котиками своими пространствами, внутри и снаружи, на поверхности и под землей.

Коты Стамбула Фото: BBC

"Поэтому прозвище "Catstanbul" широко используется среди любителей кошек во всем мире. Во время собственных визитов я понял, как в таком шумном, хаотичном мегаполисе уличные коты Стамбула оказываются его самыми тихими жителями. То ли сидя на деревянной скамейке, когда я отдыхаю после подъема к Галатской башне, то ли расположившись на набережной, любуясь панорамой города на 360 градусов с воды, коты Стамбула придавали мне ощущение спокойствия в месте, которое иногда может казаться хаотичным", — говорит господин Гейнен.

Как свидетельствует мистер Гейнен, когда стамбульский кот выбирает колени для сна, слышит запах мяса кебаба, шафрана, жареной кукурузы и свежей скумбрии витает вокруг, то Стамбул "становится более мягким и приятным для всех чувств". Сами же коты Стамбула живут довольно комфортно — они буквально повсюду: на улицах исторического района Фатих, на площади Султанахмет, в горных районах и вдоль Босфора, возле рынков и станций метро.

Многие магазины также держат кошек в качестве домашних животных, что эффективно привлекает посетителей зайти внутрь. Многие другие оставляют миски с едой и водой для бездомных, проходящих мимо, как пассажиры по дороге на работу и с работы.

"Симбиотические отношения между котами и людьми возникли именно в этой части мира. Во времена Османской империи котов держали с практической целью. Они помогали от грызунов на сохраненном продовольствии. Сегодня коты имеют другую роль. Они — неофициальные туристические послы, которые смягчают углы сурового, оживленного города", — говорится в тексте журналистов.

